The Munsters: il primo teaser trailer del nuovo film di Rob Zombie

News Cinema

Il regista (nonché rocker) statunitense torna dietro la macchina da presa per un adattamento della storica sitcom degli anni Sessanta nota in Italia come I Mostri. Queste sono le prime immagini video di The Munsters.

Nello stesso anno in cui sulla ABC debuttava La famiglia Addams, il 1964, sul network rivale NBC faceva invece la sua apparizione un altra sitcom in bianco e nero che trattava in maniera comica e ironica tematiche macabre e mostruose: The Munsters, da noi nota come I Mostri, storia di una "tipica" famiglia americana composta da papà Herman (modellato su Frankenstein), mamma Lily (vampira con un look da moglie di Frankenstein), un nonno vampiro che più classico non si potrebbe e due figli: uno lupo mannaro, l'altra, sorprendentemente, normalissima.

A realizzare oggi una nuova versione cinematografica di quella sitcom è stato Rob Zombie, rocker e regista che di immaginario pop e orrorifico ha nutrito tutta la sua musica e il suo cinema. Ma, se da regista finora si è sempre cimentato con l'horror puro, qui flirta esplicitamente anche con la commedia.

Di The Munsters, che debutterà negli Stati Uniti in sala e anche in streaming su Peakock nel corso dei prossimi mesi, è stato appena reso disponibile un primo teaser trailer, che ci mostra Jeff Daniel Phillips nei panni di Herman Munster, Sheri Moon Zombie in quelli di Lily e Daniel Roebuck in quelli del nonno.