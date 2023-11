The Miracle Club: in anteprima esclusiva il trailer italiano del film con Maggie Smith

News Cinema

Una storia edificante, il racconto di tre amiche irlandesi in cerca di una svolta nella vita. In anteprima esclusiva, vi presentiamo il trailer ufficiale italiano di The Miracle Club, con Maggie Smith, Kathy Bates e Laura Linney. Al cinema dal 4 gennaio con Europictures.

Una storia di amicizia e di sogni da inseguire, per cercare la felicità a qualsiasi età. The Miracle Club è una comedy drama ambientata a Dublino nel 1967, con protagoniste tre amiche di generazioni e speranze diverse, accomunate dalla provenienza dalla working class. Sono Lily (Maggie Smith), Eileen (Kathy Bates) e Dolly (Agnes O'Casey) e vivono una quotidianità guidata dalla fede cattolica, l'amicizia e lo spirito di unione.

Hanno un sogno è particolare: partire in pellegrinaggio per Lourdes, in cerca di libertà e per rompere la routine domestica. L'arrivo di una quarta amica da molto lontano, Chrissie (Laura Linney), destabilizzerà il loro equilibrio, proprio mentre The Miracle Club si mette in viaggio per la tanto sognata Lourdes.