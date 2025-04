The Mastermind: Josh O'Connor ladro di opere d'arte nelle prime foto del film in concorso a Cannes

News Cinema

Sono state diffuse le le prime foto di scena di The Mastermind, il poliziesco di Kelly Reichardt che parteciperà al concorso del Festival di Cannes 2025. Il protagonista del film è Josh O'Connor.

Tra i titoli in concorso del settantottesimo Festival di Cannes c'è The Mastermind, il film di Kelly Reichardt con protagonista Josh O'Connor ambientato negli anni '70. L'attore britannico, che abbiamo conosciuto grazie a The Crown nel ruolo del giovane Principe Carlo, ha già partecipato alla competizione della manifestazione cinematografica francese nel 2023, precisamente come interprete principale de La Chimera di Alice Rohrwacher. Anche questa volta a dirigerlo è una donna, che arriva però dagli Stati Uniti, e nonostante in entrambi i casi si parli di "appropriazione indebita" di opere d'arte, le atmosfere sono molto diverse. A dimostrarlo sono, tra le altre cose, le prime foto di scena di The Mistermind, che ci arrivano tramite Deadline.

The Mastermind: la trama e le prime foto del film

The Mastermind segue la vicenda di un falegname disoccupato di nome JB Mooney che, nella tumultuosa America della Guerra del Vietnam, organizza il suo primo furto di un'opera d'arte. Come spesso accade, qualcosa va storto e allora cominciano i guai. Completano il cast del film Alana Haim, John Magaro, Hope Davis, Bill Camp, Gaby Hoffmann, Amanda Plummer, Eli Gelb, Cole Doman, Javion Allen, Matthew Maher e Rhenzy Feliz. La prima, che ricordiamo in Licorice Pizza, compare nelle foto che vi mostriamo.

Sempre a proposito di Cannes e Josh O'Connor, non bisogna dimenticare che l'attore sarà sulla Croisette anche con The History of Sound di Oliver Hermanus.