The Marvels, la trama ufficiale: si spiegherà la scena post-credits di Ms. Marvel

Se avete visto la serie su Disney+ dedicata a Ms. Marvel, dovreste ricordare che terminava nel modo più assurdo possibile, con un cammeo celebre, evidente introduzione a quello che ci aspetta nel film The Marvels, in arrivo nelle sale nel luglio 2023. Cos'hanno in serbo i Marvel Studios nel loro Marvel Cinematic Universe? In realtà quella scena post-credits è già spiegata, dalla sinossi ufficiale di The Marvels, da poco diffusa dalla Marvel / Disney, ma se considerate anche quella uno spoiler, vi consigliamo di smettere di leggere adesso... Leggi anche Kate Hudson rivela se si unirà all'universo Marvel

The Marvels, nella sinossi la spiegazione della scena post-credits di Ms Marvel

Al termine della serie Ms. Marvel succedeva qualcosa di assai bizzarro, perché la protagonista Kamala Khan (interpretata da Iman Vellani) spariva dalla sua camera, sostituita letteralmente da Carol Danvers, alias Captain Marvel, alias Brie Larson! Cosa diavolo stava succedendo? Una classica trovata alla Kevin Feige per aumentare l'attesa di The Marvels, che avrebbe visto le eroine agire insieme. Ma cosa c'era dietro quell'assurda situazione? Ce lo spiega la sinossi ufficiale di The Marvels, diretto da Nia DaCosta e interpretato da Larson e Vellani insieme a Teyonah Parris, Zawe Ashton e Samuel L. Jackson.

Carol Danvers nota anche come Captain Marvel ha reclamato la sua identità dal tirannico Kreen e si è vendicata dell'Intelligenza Suprema. Ma conseguenze impreviste hanno visto Carol accollarsi il fardello di un universo destabilizzato. Quando i suoi compiti la spediscono in un wormhole anonimo legato a un Kree rivoluzionario, i suoi poteri si fondono con quelli di una sua super-fan di Jersey City, Kamala Khan nota anche come Ms. Marvel, e con la lontana nipote di Carol, il capitano Monica Rambeau (Teyonah Parris). Insieme, questo improbabile trio deve fare squadra e capire come lavorare in sintonia per salvare l'universo, in qualità di The Marvels.