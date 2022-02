The Lost City: il nuovo trailer italiano del film d'avventura con Sandra Bullock

News Cinema

Arriverà nei nostri cinema il 21 aprile, distribuito da Eagle Pictures, The Lost City, l'atteso film di avventura con Sandra Bullock, Channing Tatum e Daniel Radcliffe e intanto è arrivato un nuovo trailer italiano.

The Lost City: un'avventura piena di ironia

Nel film The Lost City, diretto dai fratelli Aaron e Adam Nee, Sandra Bullock è una scrittrice di romanzi rosa, Loretta Sage, la cui vita solitaria è lontana dalle movimentate avventure che riserva al suo protagonista, Dash, che sulle copertine dei libri ha il volto di un modello non troppo intelligente, Alan, interpretato da Channing Tatum. Quando viene costretta dal suo editore a un tour promozionale proprio con lui, viene rapita da un miliardario, Fairfax (un'altra particolare interpretazione di Daniel Radcliffe), un miliardario convinto che conosca davvero il segreto per raggiungere la città perduta col suo tesoro nascosto di cui ha scritto in un romanzo. A quel punto Alan decide di dimostrare di non essere solo una facciata, ma un vero eroe.