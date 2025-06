The Legend of Zelda, Nintendo posticipa l'uscita del film live-action

News Cinema

Nintendo ha annunciato che la data d'uscita di The Legend of Zelda è stata leggermente modificata: a quando al cinema?

L’adattamento cinematografico di The Legend of Zelda dovrà aspettare un altro po’ prima del suo debutto sul grande schermo. a confermarlo è stato Nintendo, che avrebbe posticipato la data d’uscita del suo film di punta. Estrapolato dall’omonimo videogame di successo nato nel 1986 per volere di Nintendo Entertainment System e grazie all'autore giapponese Shigeru Miyamoto, The Legend of Zelda è uno degli adattamenti più attesi da parte del pubblico. Ad occuparsi della regia è Wes Ball. Ma a quando la data d’uscita?

The Legend of Zelda, posticipata la data d’uscita al cinema

Secondo quanto riferito da Nintendo, The Legend of Zelda ha individuato una nuova data d’uscita leggermente più avanti in calendario rispetto alla precedente. Mentre in un primo momento il film era stato fissato per il 26 marzo 2027, secondo nuove disposizioni The Legend of Zelda arriverà al cinema il 7 maggio 2027. Un cambiamento breve, poiché bisognerà attendere soltanto qualche mese in più, ma sia Nintendo che Miyamoto hanno provveduto a giustificare la propria decisione citando “ragioni di produzione”.

Per motivi di produzione, stiamo modificando la data d’uscita del live action di The Legend of Zelda al 7 maggio 2027. Arriverà qualche settimana dopo del previsto e ci prenderemo del tempo in più per rendere questo film al meglio.

E pensare che, tempo addietro, quando è stato annunciato il live action di The Legend of Zelda Nintendo aveva preferito tenersi sul vago, fissando un’ipotetica data entro il 202X, indicando che avrebbe potuto essere pronto anche per il 2029. Questo aggiornamento, invece, garantisce che il progetto si sta muovendo sempre più dietro le quinte. Ad oggi nessun dettaglio è trapelato in merito alla trama o al cast. Non sappiamo, ancora oggi, chi interpreterà il protagonista Link.