The Last Voyage of the Demeter: il trailer ufficiale dell'horror che racconta il viaggio di Dracula

Basato su un capitolo del Dracula di Bram Stoker, The Last Voyage of the Demeter racconta il viaggio via nave del conte vampiro verso l'Inghilterra. Ecco il primo trailer del film di André Øvredal.

Chi ha letto Dracula di Bram Stoker sa che il Demeter è la nave a bordo della quale Dracula viaggia dal suo castello nei Carpazi per andare a infestare Londra. E sa anche che lo sventurato vascello arriva nel porto senza presenza umana vivente, ma col diario del capitano che racconta la tragica avventura che la ciurma ha dovuto affrontare. Da quel singolo capitolo del romanzo, il regista norvegese André Øvredal ha diretto The Last Voyage of the Demeter, di cui vi mostriamo adesso il primo trailer ufficiale.

The Last Voyage of the Demeter

Come abbiamo visto, il Dracula di The Last Voyage of the Demeter è un essere bestiale che ricorda molto Nosferatu. Gli interpreti principali sono piuttosto noti e i fan del Trono di spade ne riconosceranno un paio: Corey Hawkins, Aisling Franciosi, Liam Cunningham, David Dastmalchian, Jon Jon Briones, Stefan Kapicic, Nikolai Nikolaeff e Javier Botet, l'attore spagnolo specializzato in ruoli di mostri, che dà vita, per così dire, a Dracula. La sceneggiatura è di Bragi F. Schut, Stefan Ruzowitzky e Zak Olkewicz. The Last Voyage of the Demeter uscirà in America ad agosto, non si conosce ancora la data italiana.