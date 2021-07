News Cinema

The Last Duel: il trailer italiano del nuovo film di Ridley Scott con Jodie Comer, Adam Driver, Matt Damon e Ben Affleck

La redazione di Comingsoon.it di 20 luglio 2021 28

Ambientato in Francia durante il Medioevo, The Last Duel, il nuovo film di Ridley Scott, con Jodie Comer, Adam Driver, Matt Damon e Ben Affleck, arriverà nei cinema italiani il 14 ottobre prossimo. Ecco intanto il trailer italiano ufficiale del film.