The Last Bus: il trailer del commovente road movie con Timothy Spall

Qualcuno ha visto The Last Bus all'ultimo Festival del Cinema di Bari, dov'è stato presentato in anteprima nazionale. Il film, un road movie, è la storia del viaggio di un uomo di 90 anni con il volto di Timothy Spall. Oggi è arrivato il trailer.

Per alcuni di noi Timothy Spall resterà sempre Codaliscia di Harry Potter, ma per chi non ha frequentato o ha frequentato poco la saga del maghetto occhialuto, l’attore inglese è soprattutto il protagonista di Turner di Mike Leigh e uno degli attori feticcio del regista inglese, che lo ha voluto anche in Dolce è la vita, Segreti e Bugie, Topsy-Turvy - Sotto-sopra, Tutto o niente.

Visibilmente dimagrito, e invecchiato per finzione, Timothy Spall è il protagonista di un film che ha avuto la sua anteprima italiana al Bari International Film Festival. Intitolato The Last Bus, racconta l'ultimo viaggio di un novantenne con un importantissima missione da portare a termine. Girato in varie località della Scozia, The Last Bus è diretto da Gillies MacKinnon e uscirà nelle sale (non italiane, per il momento) e on demand l'8 febbraio. Oggi vi facciamo vedere il trailer.

La trama di The Last Bus

Ecco la sinossi ufficiale di The Last Bus (letteralmente L'ultimo autobus), in cui recitano anche Phyllis Logan, Natalie Mitson e Ben Ewing.

La vita è un viaggio e The Last Bus porta il nostro vecchio soldato, il novantenne Tom Harper (Timothy Spall) in un viaggio epico dal posto che è stato la sua casa per 50 anni - un villaggio remoto nella parte più a nord della Scozia - fino al luogo in cui è nato, a poca distanza dal punto più a sud dell’Inghilterra. In una battaglia contro il tempo, l’età e il destino, intenzionato a mantenere una promessa fatta a sua moglie Mary (Phyllis Logan), il nostro intrepido eroe Tom si imbarca in un'odissea che lo vedrà fare i conti con il passato, entrare in contatto con il mondo moderno e con una variegata e multiculturale Gran Bretagna di cui non ha mai avuto esperienza. The Last Bus è un road movie, un film sull'amore, la perdita e l'anima umana. Un film che ci ricorda che non siamo soli e che siamo tutti sulla stessa barca.

Il trailer di The Last Bus

Il trailer di The Last Bus ci mostra qualche assaggio del lungo viaggio compiuto dal protagonista maschile, al termine del quale scopriremo qualcosa sul su0 matrimonio. Le persone che l’uomo incontra sono gentili, ma in realtà qualcuno non si dimostrerà poi così clemente con il povero vecchio. Ciò che emerge, comunque, è lo straordinario lavoro fatto da Timothy Spall, che si muove realmente come una persona anziana, per cui anche il più piccolo movimento è frutto di uno sforzo sovrumano.