The Killer: qualche dettaglio in più sull'attesissimo film Netflix di David Fincher con Michael Fassbender

Uscirà in America il 10 novembre in streaming The Killer, il nuovo attesissimo film che David Fincher ha diretto per Netflix, con Michael Fassbender. Vediamo cosa si dice.

Non c'è alcun dubbio che uno dei film più attesi della prossima stagione sia The Killer, con cui David Fincher porta su Netflix il graphic novel francese di Jacamon e Matz, pubblicato in 12 volumi dal 1998 al 2013. Fincher era impegnato in questo progetto fin dal 2007, quando il film doveva essere realizzato alla Paramount, con protagonista l'amico Brad Pitt, ma dopo 10 anni si avvicina il momento dell'uscita. Chi ha avuto occasione di vederlo in un'anteprima segreta se ne è dichiarato entusiasta, e questo ci consola, visto che siamo purtroppo rimasti orfani della serie Mindhunters, dedicata ai serial killer e bruscamente interrotta, nonostante il grande successo. Interprete di The Killer è Michael Fassbender e adesso sono emersi dettagli sulla trama e la data in cui il film sarà disponibile in streaming in America, il 10 novembre.

The Killer: quello che sappiamo fino ad ora

Il titolo The Killer, non originale, ricorderà a molti il capolavoro di John Woo, ma non potremmo essere più distanti da quello. Questo The Killer, adattato da Andrew Kevin Walker (e se non sapete chi è, non siete dei veri fincheriani) racconta infatti le gesta di un sicario in crisi psicologica, in un mondo senza bussola morale. Nella presentazione ufficiale, Netflix scrive: "Solitario, freddo, metodico e libero da scrupoli e rimpianti, un killer aspetta nell'ombra, in attesa del suo prossimo bersaglio. Eppure, più a lungo aspetta, più pensa di perdere lucidità e freddezza". Il sicario di Fassbender va in crisi psicologica e sviluppa una coscienza, mentre i suoi clienti gli affidano sempre nuovi incarichi. Il presidente della divisione film di Netflix, Scott Stuber, ha definito nel 2021 la performance dell'attore come "innestata nella sua personalità affascinante, dal bellissimo aspetto e divertente, tutte le cose che desiderate lui mostri in un film" e ha poi aggiunto: "Fassbender è una star gigantesca pronta a esplodere nel mondo e cerca quei ruoli in cui può sfruttare i suoi lati caratteriali. In termini di opportunità, vedete quello che David ha fatto col suo talento in tutta la sua carriera e come sia capace di portare gli attori costantemente a dare il massimo. La combinazione di questi due aspetti ci elettrizza. The Killer è tratto da un graphic novel su un assassino a contratto, sulla metodologia di quel mondo e su quello che fa, che David descrive in dettaglio meglio di chiunque". A questo punto mancano solo le prime immagini e il trailer per stuzzicare ulteriormente la curiosità, e chissà che The Killer non abbia un'anteprima alla Mostra del cinema di Venezia. Anche se dovrebbe uscire direttamente in streaming, speriamo almeno in un'uscita, sia pure limitata, anche al cinema, perché i film di David Fincher sono fatti per il grande schermo.

Al fianco di Michael Fassbender ci sono Tilda Swinton, Charles Parnell, Arliss Howard e Sophie Charlotte. Le riprese di The Killer sono iniziate a Parigi nel novembre 2021 e si sono concluse a fine marzo 2022, dopo essersi svolte anche a New Orleans, nella Repubblica Dominicana e nell'Illinois. Fincher è stato visto a pranzo in Francia con Lily Collins, che ha interpretato il suo ultimo film, Mank, ma la presenza dell'attrice nel cast non è stata confermata.