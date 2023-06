The Great Wall, che ci fanno Pedro Pascal e Matt Damon in Cina?

News Cinema

Interpretato da Matt Damon, Pedro Pascal e Willem Dafoe, The Great Wall ha rappresentato una delle più massicce coproduzioni cinematografiche tra Cina e Stati Uniti. Ecco la trama e un video backstage.

Che ci fanno Pedro Pascal, Matt Damon e Willem Dafoe sulla Grande Muraglia Cinese, in un film a metà strada tra epica storica e fantasy come The Great Wall? È presto detto: parteciparono al lungometraggio che, diretto dal grande regista Zhang Yimou, fu una delle più grandi coproduzioni internazionali del cinema cinese. Non andò alla grande, ma ha affascinato molti spettatori che l'hanno visto. Riassumiamone la trama e presentiamone un backstage.

The Great Wall, la trama del film con Matt Damon, Willem Dafoe e Pedro Pascal

The Great Wall (2016) racconta di due mercenari europei, William Garin (Matt Damon) e Pero Tovar (Pedro Pascal), a caccia della "polvere nera" (antesignana della polvere da sparo) nella Cina dell'XI secolo. A ridosso della Grande Muraglia Cinese, i due e il loro gruppo vengono attaccati da una strana creatura: sopravvissuti per miracolo, Willliam e Pero scoprono che si tratta di un mostro appartenente ai Tao Tei, una razza aliena precipitata con un meteorite. Catturati dall'Ordine Senza Nome che protegge la Cina da questa minaccia, i due decidono poi di unirsi alla resistenza, con l'aiuto di un altro mercenario come loro, Ballard (Willem Dafoe), che intraprese il loro stesso percorso venticinque anni prima. Pero e William abbracceranno la causa fino in fondo? O sognano ancora la polvere nera?



The Great Wall: Il nuovo trailer italiano del film - HD

The Great Wall, una coraggiosa scommessa economica