The Flash - Ben Affleck rivela per quanto tempo sarà in scena il "suo" Batman

News Cinema

Durante una recente intervista, Ben Affleck ha rivelato qualche dettaglio sulla sua apparizione in The Flash, svelando anche i motivi dietro l'abbandono dell'ex DCEU.

The Flash - cinecomic DC che sancisce il ritorno di Ezra Miller nei panni di Barry Allen - è atteso al cinema per il 14 giugno. Nella pellicola è poi previsto il coinvolgimento di Micheal Keaton e Ben Affleck, che vestiranno nuovamente i panni delle rispettive "versioni" di Batman. Keaton, come si evince dal trailer, avrà un ruolo fondamentale all'interno della narrazione, mentre Affleck - stando a quanto dichiarato dall'attore in una recente intervista - comparirà in scena per pochi - ma fondamentali - minuti.

The Flash - Ben Affleck riflette sul suo ritorno nei panni di Batman

Ben Affleck, ai microfoni del The Hollywood Reporter, ha quindi rivelato per quanto tempo lo vedremo sullo schermo in The Flash, svelando quindi il minutaggio effettivo delle sue scene nel film. La star è poi tornata a parlare anche dei motivi dietro l'abbandono del ruolo di Batman:

L'esperienza di Jeastice League mi ha spinto ad abbandonare il franchise. Quelle storie sono diventate ripetitive e poco interessanti. Ho però capito come intepretare Batman e l'ho fatto in The Flash. Per quei cinque minuti che sono lì, è davveo fantastico. In gran parte è una questione di "tono". Devi capire qual è la tua personale versione del personaggio. Ho cercato di calarmi in una versione specifica di Batman. E, in ogni caso, ho apprezzato alcune delle cose che abbiamo fatto, soprattutto in Batman vs. Superman: Dawn of Justice.

Il ritorno degli storici eroi dell'universo cinematografico DC sarà possibile grazie ad un espediente di trama, che vede Flash viaggiare fra i Multiversi e fra diversi piani temporali, nel tentativo di giungere in una "realtà" in cui la prematura scomparsa di sua madre non è mai avvenuta. Viaggiando nel Multiverso, Barry confonde, però, numerose linee temporali, arrivando a comprometterne anche il futuro. Un'espediente già usato di recente in Spider-Man: No Way Home della Marvel e che permette quindi l'incursione di personaggi provenienti da diverse epoche e realtà dello stratificato mondo basato sui fumetti DC. Oltre alle due "versioni" di Batman è previsto anche il coinvolgimento di Michael Shannon - interprete del generale Zod - e di Sasha Calle - che debutterà nel ruolo di Supergirl. Ezra Miller sarà quindi protagonista di un film complesso e stratificato, pronto a diventare il primo tassello di un lungo percorso. James Gunn e Peter Safran sono infatti estremamente convinti che la star possa rimettersi in carreggiata - dopo i numerosi problemi legali e di salute dello scorso anno - e diventare uno dei personaggi fondativi del proprio DC Universe. Keaton ed Affleck, invece, non dovrebbero poi tornare in altre pellicole. Appuntamento dunque al 14 giugno, per scoprire le numerose implicazioni di The Flash all'interno del piano di Gunn e Safran.