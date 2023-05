The Fabelmans - su Prime Video l'intima autobiografia di Steven Spielberg

News Cinema

The Fabelmans - intimo racconto dell'infanzia e dall'adolescenza di Steven Spielberg - è disponibile da oggi, 11 maggio, su Prime Video. Ecco dunque qualche dettaglio sulla trama e sul cast, in cui spiccano Michelle Williams e Paul Dano nei panni dei genitori del regista.

The Fabelmans - Trama e cast dell'autobiografia di Steven Spielberg

Dichiarato atto d'amore nei confronti del potere salvifico del cinema - e della famiglia - The Fabelmans ripercorre l'infanzia e l'adolescenza di Sammy Fabelman - alter ego dello stesso Spielberg -, ricostruendo in particolare il periodo vissuto fra l'Arizona e la California, negli anni '50 e '60. Grazie all'amore di sua madre per la settima arte, Sammy inizia quindi coltivare una passione che diventerà successivamente il suo lavoro e la sua ragione di vita, fra la reticenza di suo padre e il supporto di un bizzarro zio. Fra primi amori, sconvolgenti segreti di famiglia e riprese realizzate con l'aiuto degli amici e delle sorelle, il lungometraggio ci mostra quindi il coming of age di un ragazzino destinato a cambiare il mondo del cinema - e non solo.

A vestire i panni di Sammy Fabelman è il giovane Gabriel LaBelle, al suo primo ruolo in una grande produzione - dopo una piccola parte in The Predator, quarto capitolo della saga Predator. Scelto da Steven Spielberg come suo alter ego, LaBelle si trova a dividere la scena con due star d'eccezione, che danno vita a due performance fra le migliori delle rispettive carriere, Michelle Williams e Paul Dano - interpreti dei genitori di Sammy, Mitzi e Burt Fabelman. Ed è proprio nell'intimo ritratto di suo madre, Mitzi - donna complessa e prima sostenitrice del regista - che Spielberg riversa maggiormente il suo vissuto, portando Michelle Williams alla sua quinta candidatura all'Oscar - dopo I segreti di Brokeback Mountain,Blue Valentine, Marilyn e Manchester by the Sea. Completano poi il cast Seth Rogen - Bennie Loewy, amico di famiglia dei Fabelman - e Judd Hirsch - nei panni del bizzarro zio di Mitzi, Boris Schildkraut, candidato anche lui al premio Oscar. Da menzionare poi il piccolo - e assolutamente irresistibile - cameo di David Lynch nei panni di John Ford. Oltre che per i due attori, The Fabelmans è stato candidato all'Oscar nelle categorie miglior film, regia, colonna sonora - per il veterano John Williams -, scenografia e sceneggiatura orignale - curata dallo stesso Spielberg insieme a Tony Kushner, già autore di Munich, Lincoln e West Side Story. Battuto dall'incontrastabile Everything Everywhere All at Once, il lungometraggio di Spielberg è riuscito comunque ad imporsi nel cuore degli spettatori, attraverso una storia semplice e disarmante, racconto autobiografico di un regista sempre restio a concedere qualcosa di sé stesso. Appuntamento dunque su Prime Video, per scoprire le origini di una straordinaria carriera.