News Cinema

The Empire: il trailer del film di Bruno Dumont che fa la parodia di Star Wars

In concorso alla Berlinale 2024 c'è anche il nuovo film del regista francese, che questa volta ha declinato a modo suo, nel modo irresistibile di P'tit Quinquin, l'immaginario sci-fi di matrice Star Wars. The Empire arriverà in Italia con Academy Two, e questo è il suo trailer ufficiale.