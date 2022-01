The Cursed: un mostro misterioso semina morte nell'agghiacciante trailer dell'horror gotico

News Cinema

Si annuncia come uno degli horror più spaventosi di sempre The Cursed, che vede protagonista Boyd Holbrook e racconta di una comunità vittima di un'oscura maledizione. Del film è appena uscito l'inquietante e suggestivo trailer.

Visto il successo internazionale di Scream, i registi, produttori e distributori di horror hanno deciso di battere il ferro finché è caldo. E’ per questo che il thriller/horror gotico di ambientazione ottocentesca The Cursed invaderà le sale USA il mese prossimo. Presentato al Sundance Film Festival 2021 con il titolo Eight for Silver, porta la firma dell'inglese Sean Ellis, già regista della commedia Cashback e del drammatico Metro Manila.

La trama di The Cursed

The Cursed segue la vicenda di un investigatore che, nel diciannovesimo secolo, arriva in un remoto paesino di campagna per aiutare una famiglia a ritrovare il figlio scomparso. L'uomo si accorgerà che tutta la comunità è vittima di una presenza oscura, un mostro orribile che non ha la minima intenzione di placare la sua fame di morte. Siccome è passato un bel po’ dal Sundance, Sean Ellis ha fatto alcuni cambiamenti: per esempio alla colonna sonora. Ha inoltre tagliato alcune scene in CGI e ha introdotto una serie di elementi tipici del genere horror.

Gli attori di The Cursed e il terrificante trailer

Il protagonista di The Cursed è Boyd Holbrook, che nelle prime due stagioni di Narcos era l'agente della DEA Steve Murphy. Nel film troviamo anche Kelly Reilly e Alistair Petrie.

E veniamo al trailer, che fa molta molta paura. Le atmosfere sono indubbiamente da horror gotico e si sente, e si vede a malapena, la "bestia" che attacca gli abitanti del villaggio. Fuori è freddo, nebbia e buio e si vede anche una simpatica dentiera d'argento che probabilmente riproduce la dentatura del mostro. La religione, quella biblica indubbiamente, ha un ruolo cruciale nella storia, e non manca il lago di turno in cui si annega. Insomma, sembra proprio che il film terrorizzerà il pubblico americano che andrà a vederlo al cinema il prossimo 18 febbraio.