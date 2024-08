The Crow - Il Corvo: diventa anche tu come Bill Skarsgård, ecco la sua dieta per il reboot de Il Corvo

News Cinema

Bill Skarsgard e Rupert Sanders hanno raccontato cosa ha dovuto mangiare l’attore per diventare Eric Draven in The Crow - Il Corvo e come si è allenato, mettendo su massa muscolare e dicendo addio agli zuccheri.

Anche se non è la loro alimentazione di tutti i giorni, il regime alimentare che si impongono gli attori per diventare questo o quel personaggio, in particolare per mettere su muscoli, non è molto sano. Dovremmo dirlo a Christian Bale, innanzitutto, che da decenni “fa la fisarmonica”, ma non è di una sua trasformazione fisica che vogliamo parlare oggi, perché è Bill Skarsgård​ che ci interessa. Per essere all’altezza dell’attesissimo The Crow - Il Corvo, l’attore ha lavorato sodo in palestra, ma si è anche sottoposto una dieta proteica. C’è da dire, però, che il nostro partiva con un vantaggio, e quindi diventare Eric Draven non è stata per lui la tortura che tutti si aspettavano.

La dieta e l'allenamento di Bill Skarsgård​ per The Crow - Il Corvo

Prima di cominciare la lavorazione di The Crow - Il Corvo, Bill Skarsgård​ era reduce dall'indipendente Boys Kills World, nel quale aveva interpretato un brutale combattente sordomuto. Quindi ha semplicemente continuato la dieta che già seguiva, naturalmente insieme a un duro allenamento fisico. Ecco cosa ha raccontato in proposito il regista Rupert Sanders:

Quando portavo Bill a cena fuori, ordinavo sempre io per lui perché sapevo cosa mangiava. Di base si nutriva di bistecca alla tartara e uova crude. Trascorreva molto tempo in palestra. Seguiva una dieta molto sanoae ci faceva vergognare quando mangiavamo hamburger, hot dog e quando, durante l’estate, nella Repubblica Ceca, lavoravamo fino a tardi.

Come sappiamo, nel reboot del film del 1994 con Brandon Lee, Eric Draven e la sua ragazza vengono assassinati, ma lui torna in vita diventando Il Corvo e cerca vendetta, e per vendicarsi deve necessariamente essere forte e in forma, quindi avere un fisico perfetto. Questo fisico lo vedremo in sala a partire dal 5 settembre, ma qualche anticipazione ce la dà lo stesso Skarsgård​ dicendo:

Era parecchio tempo che mi allenavo. Con il mio trainer abbiamo deciso di aggiungere un po’ di peso, ma non volevo che fosse troppo. Non era semplice, perché il Corvo doveva essere pompato però Eric no. Non pensavo che il personaggio dovesse essere magro, ma non potevamo permetterci un allenamento di sei mesi come per Toro Scatenato, così abbiamo optato per il sollevamento pesi e per una dieta con tante proteine.

Quando le riprese di The Crow - Il Corvo, sono terminate, Bill Skarsgård ha festeggiato degnamente anche la fine della dieta, ma non nel modo che pensate voi:

Adoravo le cose che mangiavo, quindi non mi andava di sgarrare. Non ho mangiato zucchero, ma non sono goloso di dolci, perciò il mio sgarro più grande è stata una birra che ho bevuto a fine lavorazione.

Bill Skarsgård, a quanto pare, è un ragazzo morigerato, ma qualcuno dovrebbe dirgli che a mangiare troppe uova crude viene la salmonellosi.