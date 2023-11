The Cello: dopo Saw, ecco il teaser trailer del nuovo horror di Darren Lynn Bousman con Tobin Bell

News Cinema

Tobin Bell, protagonista della saga di Saw, è anche nel cast dell'horror The Cello, diretto da un altro associato alla serie, Darren Lynn Bousman. Gli altri attori sono Samer Ismael e Jeremy Irons. Questo è il primo teaser trailer del film.

L'8 dicembre uscirà in America un nuovo horror, The Cello (il violoncello) e a firmarlo è Darren Lynn Bousman, che gli appassionati del genere conoscono per la sceneggiatura e/o la regia di ben quattro film della saga di Saw, incluso Spiral. E non è un caso che nel cast ci sia proprio la star di quella serie, Tobin Bell. Accanto a lui ci sono Samer Ismail e Jeremy Irons. The Cello uscirà in America l'8 dicembre e con l'occasione è uscito quello che in inglese si chiama teaser trailer, ovvero lo stuzzicante assaggino del trailer lungo.

The Cello: la trama

Di cosa parla The Cello? Dal breve trailer che abbiamo visto forse non è chiaro, ma qua ci viene in soccorso la trama ufficiale, la cosiddetta sinossi: "Come molti musicisti, il provetto violoncellista saudita Nasser (Samer Ismail) aspira alla grandezza, anche se sente di essere trattenuto nelle sue ambizioni dal vecchio, decrepito violoncello che è costretto a suonare. Quando a Nasser il misterioso proprietario di un negozio (Tobin Bell) offre la possibilità di impossessarsi di un bellissimo violoncello rosso, trova una nuova ispirazione sia per comporre che per suonare. Quello che Nasser non sa è che il violoncello ha un passato nefasto. Mentre si prepara per un'importante audizione con una insigne filarmonica, quel passato si manifesta sotto la forma di un vecchio direttore d'orchestra (Jeremy Irons) e con la sofferenza e la morte di chi gli sta vicino. Nasser deve decidere se per realizzare i suoi sogni valga la pena dell'orrore causato dal suonare uno strumento così perfetto".