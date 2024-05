The Carpenter's Son: Gesù e la Sacra Famiglia protagonisti di un horror con Nicolas Cage

News Cinema

Non c'è limite all'immaginazione, quando c'è di mezzo il cinema. Nicolas Cage, FKA Twigs e Noah Jupe interpreteranno la Sacra Famiglia in salsa horror in The Carpenter's Son di Lotfy Nathan. Ecco tutto quello che sappiamo sul film in cantiere.

Il regista di origini egiziane Lotfy Nathan ha in cantiere un film decisamente sui generis. L'autore ha reclutato Nicolas Cage, FKA Twigs, Noah Jupe (A Quiet Place) e Souheila Yacoub (Dune - Parte due) per raccontare l'infanzia di Gesù e la Sacra Famiglia in un'inedita versione horror. Il lungometraggio s'intitola The Carpenter's Son ed è prodotto da Cinenovo e Spacemaker. Anche Cage figura tra i produttori per conto di Saturn Films.

Deadline ha reso noto che la sceneggiatura si ispira al Vangelo apocrifo dell'infanzia di Tommaso, risalente al II secolo d.C., in cui si raccontano, appunto, i primi anni di vita del figlio di Dio. A seguire, la sinossi ufficiale:

The Carpenter's Son [letteralmente 'il figlio del falegname', ndr] racconta la storia oscura di una famiglia nascosta nell'Egitto Romano. Il figlio, conosciuto solo come "il Ragazzo", è spinto al dubbio da un altro bambino misterioso e si ribella al suo tutore, il Falegname, rivelando poteri innati e un destino oltre la sua comprensione. Mentre esercita il proprio potere, il Ragazzo e la sua famiglia diventano bersaglio di orrori, naturali e divini.

Le riprese di The Carpenter's Son cominceranno in estate e Nicolas Cage presterà il volto al Falegname. L'artista nominata ai Grammy FKA Twigs interpreterà il ruolo della Madre. Prossimamente, inoltre, la vedremo al fianco di Bill Skarsgård nel remake di The Crow . Noah Jupe, che abbiamo visto con Christian Bale e Matt Damon in Le Mans '66 - La grande sfida (2019), interpreterà il Ragazzo. Completa il cast Souheila Yacoub che, dopo essersi fatta notare in Climax (2018) di Gaspar Noé, è apparsa in Dune: Parte Due accanto a Timothée Chalamet e Zendaya.

Quanto a Lofty Nathan, il suo film d'esordio - Harka - è stato presentato in anteprima a Cannes 2022 nella sezione Un certain Regard, aggiudicandosi il premio come miglior attore per Adam Bessa. Prima di Harka, Lotfy ha diretto il documentario 12 O'Clock Boys (2014), per il quale ha vinto il premio HBO Emerging Artist.

L'autore ha dalla sua un cast di tutto rispetto e un materiale di partenza che non può fare a meno d'incuriosire, già solo per la sua assurdità ai limiti della blasfemia. Certo, non è la prima volta che un autore si cimenta con l'horror cristologico. La figura di Gesù, nel corso degli anni, è finita al centro di zombie movies e film con i vampiri, con uno spirito per lo più votato al trash spicciolo e genuino. Prima di saltare a conclusioni, dunque, dovremo scoprire che tipo d'impostazione Nathan darà al film: The Carpenter's son si prenderà sul serio, regalando al pubblico brividi inquietanti, o percorrerà la strada dell'ironia? Su una cosa non c'è dubbio: le polemiche saranno agguerrite.