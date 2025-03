The Bride!, l'horror con Christian Bale è costato un occhio della testa... ma il flop è dietro l'angolo!

News Cinema

The Bride! rischia di replicare l'infausto destino di Joker 2? L'horror diretto da Maggie Gyllenhaal, con Christian Bale nel ruolo del Mostro di Frankenstein, starebbe dando dei bei grattacapi ai piani alti di Warner Bros. L'enorme budget investito, sproporzionato rispetto al potenziale del film suscita dubbi e perplessità...

Ad aprile 2024, Maggie Gyllenhaal ha annunciato che avrebbe diretto The Bride!, nuova versione del cult horror La Moglie di Frankenstein, con Christian Bale nel ruolo del Mostro. Nel cast c'è anche Peter Sarsgaard che a settembre, intervistato da The Hollywood Reporter, ha lasciato intendere che nel film targato Warner Bros. la musica avrebbe avuto un ruolo di primo piano, proprio come in Joker: Folie à Deux (2024). Ebbene, la componente musicale potrebbe non essere l'unica analogia tra i due titoli...

The Bride! è ambientato nella Chicago degli Anni Trenta. Non è noto se sarà un vero e proprio remake del film diretto da James Whale nel 1935. La sinossi ufficiale recita: "Un solitario Frankenstein si reca nella Chicago degli anni '30 per cercare l'aiuto di un certo Dr. Euphronius nella creazione di una compagna tutta per sé. I due riportano in vita una giovane donna assassinata e nasce la Sposa. Lei è al di là di ciò che entrambi avevano previsto, accendendo una storia d'amore infiammabile, l'attenzione della polizia e un movimento sociale selvaggio e radicale".

La data di uscita prevista per The Bride! è il 3 ottobre 2025. Accanto a Bale, reciteranno Jessie Buckley, nei panni della 'Sposa' che dà il titolo alla pellicola, e i Premi Oscar Annette Bening e Penélope Cruz. Presenti, in ruoli ancora non precisati, anche Julianne Hough e il già citato Sarsgaard. Secondo un rapporto del Wall Street Journal, il film ha un monumentale budget di 100 milioni di dollari, inclusi i costi di marketing.

The Bride! stroncato alle proiezioni di prova: "Orribile"

L'esorbitante cifra investita ha comprensibilmente lasciato perplessi i dirigenti Warner. Soprattutto alla luce della recente politica di riduzione dei costi dello studio. The Bride! ha già cominciato a far scalpore, ma per le ragioni sbagliate! Secondo un rapporto pubblicato da Puck News, David Zaslav, Mike De Luca e Pam Abdy, i responsabili del dipartimento cinematografico di Warner Bros., sono stati interrogati sul perché di una spesa tanto irresponsabile.

Maggie Gyllenhaal è alla sua opera seconda (nel 2021 ha diretto La Figlia Oscura), dunque non è precisamente una regista di lunga esperienza. Inoltre, il clamoroso flop di Joker 2 (prodotto con un budget di circa 190 milioni di dollari) è un precedente di cui tenere conto. Come se non bastasse, Puck afferma che le prime proiezioni di prova hanno sollevato ulteriori dubbi sulla fattibilità commerciale del film e sull'effettiva possibilità di recuperare l'enorme budget.

Il portale World of Reel ha stroncato il film su tutta la linea, definendolo 'orribile'. "Ambientato nel 1930, vede Jessie Buckley nei panni di una prostituta con una doppia personalità - si legge - che pensa di essere Mary Shelley e viene uccisa dal marito mafioso. Il personaggio di Annette Bening convince il dottor Frankenstein a resuscitarla. Non posso esagerare nel sottolineare come questo film non abbia idea di cosa voglia essere. Ma Buckley offre una performance folle, senza dubbio la cosa migliore del film. Ma Dio, che film disordinato."

Le premesse sono tutt'altro che confortanti e la posta in gioco è altissima. Il rapporto ha anche evidenziato che, qualora The Bride! fallisse al botteghino, la leadership di De Luca e Abdy (responsabili dell'ennesima rischiosa decisione aziendale) verrebbe seriamente messa in discussione.