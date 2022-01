The Batman: sul nuovo poster si stagliano Catwoman, l'Enigmista, il Pinguino e Bruce Wayne

News Cinema

La Warner Bros ha diffuso un nuovo poster di The Batman con i personaggi principali che si daranno battaglia.

Poco più di un mese ci separa dal 3 marzo, quando il nuovo film sul Cavaliere Oscuro arriverà al cinema presentandoci una ulteriore versione del tormentato eroe del mondo DC Comics. Ormai sappiamo che il The Batman diretto Matt Reeves è un poliziesco che si tinge di horror, di giallo e d'azione per raccontare una storia con l'audace durata di 2 ore e 55 minuti. Le notizie che circolano intorno al film, ufficiali e non, rimbalzano ovunque su internet e non passa giorno senza che compaia qualcosa di inedito. Nel frattempo la Warner Bros. ha diffuso un nuovo poster in cui domina il color arancione fuoco che ritrae i personaggi che si daranno battaglia. Robert Pattinson compare due volte, in piccolo nei panni di uno smarrito Bruce Wayne e in grande con la maschera di Batman. Al centro il Pinguino interpretato da Colin Farrell, sulla destra Zoë Kravitz nel ruolo di Catwoman e sulla sinistra con il volto coperto l'Enigmista di Paul Dano.

