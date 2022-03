The Batman, record simbolico al boxoffice per il film con Robert Pattinson

News Cinema

The Batman ha appena toccato l'incasso di 673 milioni di dollari nel mondo, quindi ha superato una concorrenza scomoda: un sorpasso simbolico, sempre in casa DC Comics / Warner Bros...

Ormai è trascorso quasi un mese dall'uscita di The Batman, il rilancio di Bruce Wayne con le fattezze di Robert Pattinson, diretto da Matt Reeves. Al momento il film ha incassato nel mondo quasi 673 milioni di dollari, a fronte di un costo sui 200: anche immaginando ingenti spese di marketing, i profitti confermano il giusto investimento della Warner Bros. nel progetto basato sulle opere DC. Quella cifra comunque, per quanto poco significativa in termini assoluti, ha un'importanza proprio nel contesto DC. Leggi anche The Batman: arriva la scena tagliata con Batman e un Joker raccapricciante

The Batman batte Justice League al boxoffice mondiale