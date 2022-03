The Batman: arriva la scena tagliata con Batman e un Joker raccapricciante

News Cinema

Matt Reeves e la Warner Bros. ci fanno un ben regalino quest'oggi: una scena tagliata di The Batman in cui Batman dialoga a lungo con Joker. Quest'ultimo ha un aspetto orribile ed è interpretato da Barry Kheogan.

Iniziamo la giornata con una notizia che i fan di The Batman stavano aspettando da un po’. La Warner Bros. e Matt Reeves hanno infatti diffuso una scena tagliata del film in cui si vede, in tutto il suo splendore, il Joker, il nemico forse più acerrimo dell'Uomo Pipistrello. Nel film lo abbiamo intravisto complottare con l'Enigmista, ma ora possiamo osservarlo a lungo e sentirlo parlare.

Diverso tempo fa era circolata la voce che Barry Keoghan avrebbe interpretato un ruolo misterioso, e molti erano convinti che si sarebbe trattato di Joker. Non si sbagliavano. Dovete sapere che, appena la post produzione del film è terminata, Matt Reeves ha fatto vedere ai suoi collaboratori una versione di The Batman con la scena che tra poco vi mostriamo e una senza, dicendo che suddetta sequenza era un lungo dialogo che ricordava quelli tra Hannibal Lecter e Clarice Starling ne Il silenzio degli innocenti.

La scena tagliata con Batman e il Joker

Senza anticiparvi nulla, ci limiteremo a dire che il Joker di Barry Keoghan è una creatura raccapricciante e piuttosto viscida, che ha poco o nulla a che vedere con il cattivo interpretato da Jack Nicholson nel Batman di Tim Burton o con quello di Heath Ledger ne Il Cavaliere Oscuro. Questo qui sembra davvero aver vissuto un brutto quarto d’ora, come se qualcuno l'avesse immerso nell'acido. Le mani sono orribili e la voce inquietante. L'aspetto del personaggio comunque non ci stupisce, dal momento che lo stesso regista aveva ammesso di essersi ispirato al film del 1928 L'uomo che ride, che vedeva protagonista un individuo che viene attaccato da una banda di criminali, che lo sfigurano aprendogli le labbra a formare un ghigno eterno. E adesso rompiamo gli indugi: ecco la scena, in cui vi preghiamo di notare l'aria schifata e inferocita di Bruce Wayne/Robert Pattinson.