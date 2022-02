The Batman: Il Cavaliere Oscuro è il più grande di tutti nel bellissimo poster IMAX

News Cinema

E’ stato diffuso lo splendido manifesto IMAX di The Batman, che ritrae Batman e gli altri personaggi del cinecomic di Matt Reeves. Il supereroe di Robert Pattinson sembra il più potente del gruppo, e incombe sugli altri personaggi.

Come ogni mattina, siamo felici di darvi qualche aggiornamento su The Batman, che certamente è uno dei film non solo più attesi, ma di cui si parla di più, anche per via della disponibilità di Robert Pattinson a raccontare del suo personaggio e della vita da set. Oggi però abbiamo qualcosa da mostrarvi che non riguarda dichiarazioni dell'attore inglese. Ladies & Gentlemen, è arrivato, ed è meraviglioso, il poster IMAX del film, sul quale campeggiano tutti i personaggi principali.



Il favoloso poster IMAX di The Batman

L'account Instagram di The Batman ha condiviso dunque il poster IMAX del film, "diviso" in due immagini. Già dalla prima (lato sinistro del manifesto) si capisce che Batman è il più cool di tutti i personaggi nel senso che è più forte e più importante. E infatti gli altri, ad eccezione di Catwoman (Zoë Kravitz) sono in scala ridotta. E tuttavia il Pinguino (Colin Farrell) è anche lui di dimensioni ragguardevoli e ha un'aria decisamente antipatica. Lo troviamo anche nella parte destra del manifesto ma un po’ più in lontananza. Ci sono poi la Batmobile, Bruce Wayne/Robert Pattinson a cavallo della sua moto che sfreccia, due Batman più piccoli, Andy Serkis alias Alfred, Jeffrey Wright alias il Commissario Gordon e il temibile Enigmista, che sappiamo essere interpretato da Paul Dano. I colori del poster IMAX ci danno l'idea dell'atmosfera che caratterizza il film, ambientato in un luogo di violenza e corruzione, una sin city nella quale l'uomo-pipistrello verrà messo a dura prova. La cosa più bella del manifesto è però il grande pipistrello che si nota contemplando l'opera in tutta la sua estensione. Al centro, guarda caso, troviamo un punto interrogativo.

Diretto da Matt Reeves, The Batman invaderà le sale, Distribuito da Warner Bros. Italia, il prossimo 3 marzo. Siete pronti per tre ore di cinecomic con protagonista una versione cupa, tormentata e rassegnata del supereroe della DC Comics come non l'avete mai vista al cinema? Noi certamente sì.