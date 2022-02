Tony Stark miliardario supereroe migliore di Bruce Wayne? Un murale virale fa "promozione alternativa" a The Batman

News Cinema

Chi è il miglior miliardario giustiziere orfano che combatte il crimine? Tony Stark o Bruce Wayne? Un cinema australiano dipinge la risposta sulla parete dell'edificio e ricorda l'uscita in sala di The Batman.

Sta vorticosamente circolando sui social la foto di un murale apparsa sulla parete di un multisala di Brisbane, in Australia. Si tratta di un dipinto di un artista locale che, oltre a ritrarre il volto mascherato di Robert Pattinson in The Batman, scrive in rosa su fondo nero queste parole:

Il supereroe numero 1 multimiliardario orfano più intellegente del mondo che combatte il crimine senza super poteri ...è Tony Stark.

Guardate il finalista al secondo posto nei cinema dal 3 marzo.

Si tratta di una divertente trovata promozionale ideata dai fratelli Stephen e Peter Sourris, terza generazione di proprietari del New Farm Cinemas che opera fin dal 1921 quando era una sala open air conosciuta come Astor Theatre. La loro "promozione alternativa" per ricordare che The Batman uscirà al cinema il 3 marzo non è ufficiale e non coinvolge la Warner Bros o la DC Comics. Infatti non appaiono né i loghi delle società, né del film e lo stesso Pattinson mascherato potrebbe essere in realtà chiunque.