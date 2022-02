The Batman, un messaggio nascosto dell'Enigmista nei poster!

News Cinema

La campagna promozionale per l'imminente The Batman ha nascosto messaggi dell'Enigmista in alcuni poster. Un fan se n'è accorto e li ha evidenziati. Cosa potranno significare?

Manca un mese all'uscita nelle nostre sale di The Batman con Robert Pattinson, così i fan della DC e dei cinecomic analizzano con attenzione ogni frammento di trailer e clip, per carpire cosa abbia in serbo per noi il regista e cosceneggiatore Matt Reeves. Non conta però soltanto il materiale audiovisivo: un fan ha infatti scoperto che in uno dei poster del film si cela un messaggio dell'Enigmista. Metapubblicità.

The Batman, il messaggio dell'Enigmista nascosto in un poster

Il fan Nervatel su Twitter ha pubblicato una sua scoperta riguardante uno dei poster fisici per The Batman: sottoposta a una luce ultravioletta, la carta rivela un messaggio dell'Enigmista, legato alla storia che il film racconterà. Si leggono chiaramente "Sei anche tu parte di tutto questo" e "Scopri perché". I messaggi hanno senso, perché da come ci è stato detto l'Enigmista di Paul Dano nel film organizza una sequenza di spettacolari esecuzioni, che però seguono una logica punitiva di persone altrimenti insospettabili: il giallo che Bruce Wayne e Gordon (Jeffrey Wright) sono chiamati a risolvere consiste proprio nel capire quale sia il legame tra questi personaggi... e il legame con gli stessi Wayne.