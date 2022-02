The Batman: che rapporto hanno Bruce Wayne e Alfred? Risponde Andy Serkis

News Cinema

In The Batman Andy Serkis interpreta Alfred, il fedele maggiordomo di Bruce Wayne alias Batman. Di come interagiscano i due personaggi ha parlato lo stesso Serkis, collaboratore abituale di Matt Reeves.

Se vi domandate quale rapporto abbiano in The Batman Bruce Wayne e il maggiordomo Alfred, sappiate che qualcuno ha già risposto a questa domanda.

Bruce Wayne e Alfred

In un'intervista rilasciata a Total Film, Andy Serkis (Alfred, appunto) ha raccontato della relazione fra il suo personaggio e quello di Robert Pattinson, rivelando che presenta elementi di novità rispetto al solito. Di norma Alfred è una specie di figura paterna per Bruce Wayne, e cerca di aiutarlo come può nelle sue opere di bene volte a sgombrare dai criminali Gotham City. Stavolta, invece, sembra essere meno incline a collaborare con l'uomo pipistrello. Ecco le parole di Serkis:

Alfred riesce a vedere che Bruce si sta cacciando nei guai. Alfred lo osserva e sta ancora cercando di far presa su Bruce, di impedirgli di scomparire nella tana del coniglio. Secondo me Alfred crede che sia pericoloso per Bruce, e ha ancora un'idea piuttosto vaga di cosa ciò possa comportare.

Abbiamo ripetuto più volte che il cinecomic di Matt Reeves non è un origin story e che la vicenda ha inizio quando Batman combatte da circa due anni contro i farabutti della sua città. Alfred, che lo vede mal ridotto e torvo, pensa ancora di poterlo redimere, o piuttosto salvare. L’uomo è infatti convinto che Wayne sia ancora in tempo per smettere di fare l'eroe. La Gotham City che il film descrive, non a caso, è corrotta alla millesima potenza e non è detto che non avvolga anche Bruce nella sua oscurità.

In un'intervista di qualche tempo fa, Andy Serkis aveva dichiarato che The Batman è straordinario, è non è l’unico a pensarla così. Per questo in molti si aspettano, per il primo weekend, un incasso superiore a quello di qualsiasi altro film dedicato al tormentato supereroe della DC Comics. Al momento di superiore, rispetto ai vari Batman, l'opera di Reeves ha la durata: be 176 minuti.