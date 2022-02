Nasce la Batman Calzony, la pizza da mangiare (negli USA) che celebra The Batman

News Cinema

Niente panico, è soltanto negli Stati uniti che si potrò ordinare la pizza a forma di pipistrello. Si tratta di una partnership ufficiale per l'uscita al cinema di The Batman.

La news quotidiana su The Batman è pronta per la consegna a domicilio.

Il film con Robert Pattinson uscirà nei cinema italiani il 3 marzo e in quelli statunitensi il giorno seguente e, tra le varie iniziative promozionali in corso, c'è un partnership commerciale che coinvolge il film Warner Bros./DC Comics e la catena di pizzerie americana Little Ceasar, la terza più grande dopo Pizza Hut e Domino's Pizza. L'idea nata negli uffici marketing è quella di una pizza a forma di pipistrello, o meglio del simbolo iconico di Batman nella sua forma più tondeggiante.

Il nome? Accattivante per gli americani, risibile per noi: Batman Calzony.

Dunque, forma e nome li abbiamo... il contenuto? La classica pizza americana con mozzarella, poco o a volte niente pomodoro e sopra tante tonde fette di salame piccante che loro chiamano "pepperoni". Le parti mancati per dare il contorno delle ali sono ripiegate su loro stesse formando testa e coda, come dei piccoli calzoni che contengono una mozzarella, salsa all'aglio e sempre i "pepperoni" ma tagliati à la julienne. È importante sapere che i contorni crostosi che piacciono tanto si ottengono con una spalmata di burro prima dell'ingresso in forno (elettrico). Il tutto accompagnato da un contenitore con la Crazy Sauce per chi voglia pucciare la sua fetta in una sorta di salsa marinara.

Ora il gran finale, le calorie: tra le 2270 (senza pepperoni) e le 2630 (con pepperoni) a pizza. Ricordate però che è uso comune negli Stati Uniti condividere la pizza che arriva sempre tagliata a fette, il che non significa che alla fine gli l'americano medio non ne mangi anche più di una a testa. Tanto per avere un raffronto, la nostra margherita di una pizzeria tradizionale con forno a legna equivale a circa 700 calorie.

Qui sotto lo spot che pubblicizza la Batman Calzony (disponibile per un periodo limitato) in cui il concept è questo: possiamo essere tutti dei supereroi? No, quindi noi che non lo siamo restiamo a casa a mangiare la pizza. Ma per vedere The Batman è soltanto al cinema che bisogna andare. Più in basso una pizza Batman Calzony così come arriva a casa.