The Batman, 5 buchi di trama impossibili da ignorare nel cinecomic con Robert Pattinson

Il Batman di Robert Pattinson ha regalato una dimensione inedita al supereroe di Gotham City, che il pubblico è ansioso di rivedere nel sequel. Ciò non vuol dire che al cinecomic diretto da Matt Reeves non sia sfuggita qualche incongruenza: ecco 5 buchi di trama!

Il futuro di The Batman 2, a due anni dall'annuncio, è più incerto che mai. Il secondo capitolo del cinecomic diretto da Matt Reeves nel 2022 ha una data d'uscita, fissata per l'1 ottobre 2027. Le riprese dovrebbero iniziare nei primi mesi del 2026, eppure le indiscrezioni continuano a rincorrersi e riguardano soprattutto il regista. Si rumoreggia che potrebbe abbandonare il film per questioni private e, sebbene James Gunn abbia tranquillizzato i fan, le perplessità non mancano.

In attesa di saperne di più sul ritorno del Batman di Robert Pattinson, torniamo a parlare dell'oscuro e tormentato primo capitolo, in cui hanno recitato tanti pesi massimi di Hollywood, tra cui Colin Farrell, Jeffrey Wright, John Turturro, Zoë Kravitz, Paul Dano e Andy Serkis. The Batman è stato accolto calorosamente da critica e pubblico, ma questo non significa che sia esente da buchi di trama sui quali i fan s'interrogano ancora. Certo, le sviste non compromettono la qualità del film (nel mondo dei cinecomic non sono rare le 'licenze poetiche'), ma ci spingono a porci più di qualche domanda.

Perché Alfred apre il pacco bomba?

Batman indaga sull'Enigmista (Paul Dano) e scopre che il villain prova rancore per l'élite di Gotham, inclusa la famiglia Wayne. Bruce scopre tutto in quel momento, è vero, ma dovrebbe comunque stare all'erta e ponderare le proprie mosse. Ecco perché è strano che Alfred Pennyworth (Andy Serkis) apra la posta senza cautela. Il maggiordomo della famiglia Wayne si ferisce gravemente proprio dopo aver aperto un pacco indirizzato a Bruce, contenente un ordigno esplosivo. Dato il passato di Alfred, è difficile credere che, in un momento in cui un serial killer semina il panico a Gotham, non presti attenzione alle possibili minacce.

Perché non blindare Gotham City?

All'inizio del film, l'Enigmista elimina il sindaco di Gotham City, aprendo la strada alla sua sfidante, Bella Reál (Jayme Lawson), che prenderà il suo posto. A quel punto, mette in atto un piano che gli garantisce che, anche dopo il suo arresto, i suoi scagnozzi continueranno la missione e uccideranno Reál. È una mossa astuta, che fa affidamento sul fatto che le autorità pensino di aver archiviato il caso nel momento in cui l'Enigmista viene rinchiuso all'Arkham State Hospital. Non sarebbe stato meglio accertarsi che il criminale non fosse più una minaccia? Se la città fosse rimasta chiusa fino ad allora, si sarebbero limitati i danni.

Perché Falcone fece uccidere Martha e Thomas Wayne?

Grazie all'Enigmista, Bruce scopre che suo padre, Thomas Wayne (Luke Roberts), ha stretto un accordo con Carmine Falcone (John Turturro) per minacciare un giornalista. Quest'ultimo stava scrivendo un articolo sui problemi di salute mentale della moglie Martha (Stella Stocker) durante la sua campagna elettorale. Falcone, però, esagera e uccide il giornalista. Il filantropo pensa d'informare la polizia e Alfred crede che Falcone abbia fatto uccidere Thomas e Martha per assicurarsi di non essere arrestato. Tuttavia, per avere in pugno l'uomo più ricco di Gotham, sarebbe bastato minacciare suo figlio o sua moglie. Falcone è un gangster abituato ai 'regolamenti di conti'. Stavolta, però, avrebbe potuto far meglio i propri calcoli.

Come fa l'Enigmista a non capire che Bruce Wayne è Batman?

Parlare di eroi che proteggono le proprie identità segrete equivale a sfondare una porta aperta che affaccia su un mare di paradossi. Superman si mette gli occhiali e diventa irriconoscibile. Bruce Wayne indossa il costume e tutti vedono solo Batman. Peccato che l'Enigmista abbia trascorso anni a raccogliere informazioni su di lui. Eppure non riesce a fare due più due. All'inizio di The Batman, è chiaro che il villain stia tenendo d'occhio Bruce e, ad un certo punto, si accenna persino al fatto che sappia ogni cosa... ma non è altro che una bufala. Dimostrazione del fatto che i super criminali, spesso, non sono poi così astuti come lasciano intendere.

Perché Batman lascia andare Pinguino?

Batman e Jim Gordon (Jeffrey Wright) credono che Pinguino (Colin Farrell) sia l'informatore che stanno cercando all'inizio del film. Il Cavaliere Oscuro arriva persino a inseguire il gangster con la Batmobile, causando un bel tamponamento. Quando si scopre che Falcone è la spia, Batman lascia andare Pinguino. Ma perché? Certo, ci sono questioni gravi ed urgenti da affrontare, ma Pinguino non è esattamente uno stinco di santo. Acciuffare uno dei peggiori criminali di Gotham è stato un bel colpo e Batman avrebbe dovuto trovare il tempo di metterlo in cella, prima di rivolgere la sua attenzione altrove.