The Batman 2, Robert Pattinson commenta il ritorno di Barry Keoghan come Joker

Barry Keoghan riprenderà il suo ruolo di Joker in The Batman 2? Ad offrire una risposta è proprio Robert Pattinson.

Barry Keoghan riprenderà il ruolo di Joker in The Batman II? Anche Robert Pattinson ha affrontato l’argomento, pungolato nel corso di un’intervista, e ha riacceso la speranza di chi vorrebbe un maggiore coinvolgimento di Barry Keoghan nel prossimo capitolo. Posticipato più volte, il sequel di The Batman dovrebbe approdare in sala – salvo modifiche – entro il 2027 e, nel frattempo, il pubblico si interroga sul futuro del Joker di Barry Keoghan.

The Batman II, Barry Keoghan riprenderà il ruolo di Joker? Risponde Robert Pattinson

Apparso in una scena post-credit, il Joker di Barry Keoghan non ha chiarito le proprie intenzioni né la propria posizione in The Batman. Film che marcia al di fuori del DCU in fase di costruzione da parte di James Gunn e Peter Safran, The Batman può quindi approfondire la sua storia su Bruce Wayne e i personaggi annessi senza conflitti, motivo per cui c’è chi si interroga sul destino di Barry Keoghan, apparso brevemente nel primo capitolo. Una delle teorie che più convince i fan in merito alla trama del secondo film è che il Joker di Barry Keoghan tornerà come antagonista principale. Ai microfoni di Technikart, Robert Pattinson ha affrontato il ritorno del collega. Pur non sbilanciandosi troppo sulla trama, quando gli è stato chiesto se il Joker di Barry Keoghan potrebbe prendere parte al prossimo film, l’attore ha cercato di depistare con una risposta confusa: “Sì, no… non lo so, potenzialmente”.

La produzione del sequel dovrebbe partire entro la fine del 2025, come ha confermato Robert Pattinson in una precedente intervista. Proprio l’attore ha ammesso che il regista Matt Reeves gli ha anticipato qualche dettaglio della trama e, pur non potendoli condividere con il pubblico, ha ammesso di essere entusiasta. In merito al ritorno di Joker, è possibile che Pattinson abbia deliberatamente depistato l’intervista o che semplicemente non fosse a conoscenza dei piani del regista in merito al ritorno di Barry Keoghan. Bisognerà attendere ancora un po’ per scoprire cosa accadrà.