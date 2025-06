The Batman 2: la sceneggiatura è pronta, lo annuncia Matt Reeves

News Cinema

Con una foto in bianco e nero su Instagram, Matt Reeves comunica ai fan di The Batman che il copione di The Batman 2 è stato terminato. Manca poco, quindi, all'inizio delle riprese, mentre per l'uscita in sala del film con Robert Pattinson dobbiamo aspettare l'autunno del 2027.

I fan di The Batman che sono in fervente attesa di The Batman 2 hanno di che gioire: il copione del secondo film nel quale il Cavaliere Oscuro ha il volto di Robert Pattinson è finalmente terminato. La notizia arriva da Matt Reeves, che ha condiviso su Instagram una fotografia della sceneggiatura. Che si fosse quasi pronti a partire ce lo aveva raccontato Andy Serkis qualche giorno fa al Filming Italy Sardegna Festival, ma dobbiamo ammettere che ci sono stati momenti in cui abbiamo perso le speranze, considerando anche il fatto che The Batman 2 era stato annunciato nel 2022, quindi ben 3 anni fa, per la precisione a un mese di distanza dall'uscita del primo film. Di rimando in rimando, la data di uscita ufficiale è stata fissata per il 1° ottobre 2027, vale a dire 5 anni e mezzo dopo il successo da capogiro di un cinecomic cupo al punto giusto e con un protagonista dolente che sembra portare sulle sue spalle il peso del mondo, o meglio di Gotham City. Proprio questo coté dark ha esaltato il pubblico, e infatti l'incasso globale di The Batman è stato di 772 milioni.

James Gunn difende Matt Reeves

Variety ci fa notare che la notizia che Reeves e il co-sceneggiatore Mattson Tomlei hanno finito di scrivere il copione di The Batman 2 segue di due settimane circa l'uscita del Superman di James Gunn, con cui Batman ha in comune l'appartenenza all’universo DC. Gunn, inoltre, è il CEO dei DC Studios. Comunque c'è grande solidarietà e stima reciproca fra i due registi, e Gunn, intervistato da Entertainment Weekly tempo fa, ha spezzato una lancia in favore del collega:

Sentite, la sceneggiatura dovrebbe essere pronta a giugno. Spero che sia così e abbiamo un ottimo presentimento. La gente dovrebbe smetterla di stare addosso a Matt: lasciategli scrivere la sceneggiatura nel tempo che gli serve. Punto e basta. Il fatto che vi sia piaciuto il suo film non significa che debba essere in debito con voi. Se il film vi è piaciuto è merito di Matt, quindi lasciate che Matt faccia le cose a modo suo (…) La gente mi irrita. Ci sono cose di cui il pubblico non dovrebbe occuparsi. La sceneggiatura sarà finita quando Matt sentirà di aver fatto un buon lavoro. Prima di allora non me la farà leggere.

Il post di Matt Reeves che annuncia che la sceneggiatura di The Batman 2 è pronta

Il post pubblicato su Instagram da Matt Reeves insieme a Mattson Tomley è una fotografia in bianco e nero della sceneggiatura di The Batman 2. Anche se le scritte sulla copertina sono sfocate, si vede chiaramente un pipistrello, che è il simbolo di Batman. Sullo sfondo, anch'essi fuori fuoco, ci sono Reeves e Tomlei. Nella caption si legge: "Partners in crime (Combattenti)".