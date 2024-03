The Batman 2, il ritorno di Robert Pattinson rinviato di un anno: la nuova data d'uscita

News Cinema

Robert Pattinson non tornerà tanto presto a Gotham City, perché The Batman 2 ha rinviato la data d'uscita inizialmente prevista per il 2025.

The Batman 2 non uscirà quando previsto. Il secondo capitolo del film sull’Uomo Pipistrello interpretato da Robert Pattinson ha posticipato la data d’uscita, in principio prevista per il 3 ottobre 2025. Warner Bros. Pictures ha condiviso un nuovo programma aggiornato dei suoi film in agenda e pare che The Batman - Parte II, come riporta ComicBook, arriverà dopo circa un anno la data inizialmente prevista. Una scelta che in realtà non dovrebbe sorprendere, considerato il doppio sciopero di sceneggiatori prima e attori dopo che ha bloccato per mesi la macchina dell’intrattenimento. Numerose le produzioni cinematografiche e televisive che hanno dovuto affrontare le conseguenze di un lungo sciopero, inclusa quella di The Batman 2 che riporterà Robert Pattinson nuovamente a Gotham City, seppur con un po’ di ritardo. A quando il ritorno al cinema?



The Batman 2 cambia data d’uscita: posticipata

In principio The Batman 2 era atteso al cinema per il 3 ottobre 2025 ma, a seguito della nuova programmazione condivisa da Warner Bros Pictures, il sequel verrà distribuito soltanto il 2 ottobre 2026, esattamente un anno dopo la data inizialmente suggerita. Un ritardo importante, se si considera che James Gunn è alle prese con un reboot dell’universo DC che avrà naturalmente il suo Batman (il cui casting non è stato ancora annunciato). The Batman, diretto da Matt Reeves, risulta tuttora un film stand alone che non avrebbe un impatto sull’universo DC in fase di costruzione, esattamente come il Joker di Joaquin Phoenix. Ma questo slittamento potrebbe intaccare The Brave and the Bold, il capitolo DC con protagonista Bruce Wayne?

Come riporta Screen Rant, a gennaio 2023 James Gunn e Peter Safran durante una conferenza stampa hanno precisato che The Brave and the Bold non sarebbe uscito entro sei mesi da The Batman – Parte II, evitando quindi che i due progetti potessero accavallarsi. Ora però che il sequel di The Batman ha rinviato la data d’uscita, cosa ne sarà di The Brave and the Bold? James Gunn potrebbe valutare a sua volta di posticipare la data d’uscita seguendo il piano originale. Ma ciò significa che il film potrebbe addirittura essere distribuito in sala nel 2027. È anche vero che, al momento, il progetto in questione non ha ancora ottenuto una vera e propria data d’uscita, per cui vi è tutto il tempo di manovra dietro le quinte per comprendere il da farsi.