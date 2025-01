The Batman 2, il regista rivela quando partirà la produzione del film

News Cinema

In occasione dei Golden Globe, Matt Reeves ha confermato quando partirà la produzione di The Batman 2 con protagonista Robert Pattinson.

Matt Reeves ha confermato quando partirà la produzione di The Batman 2, sequel diretto di The Batman che ha introdotto Robert Pattinson nelle dinamiche dell’universo DC alle prese con uno dei supereroi più amati di sempre. Il suo Batman può tranquillamente coesistere con il DCU in fase di realizzazione per volere di James Gunn e Peter Safran, co-presidenti dei DC Studios il cui obiettivo è creare un universo interconnesso per i loro supereroi, ma con alcune eccezioni come quella di The Batman.

The Batman 2, il regista annuncia quando inizieranno le riprese del sequel

Secondo quanto riferito da Deadline, il regista di The Batman 2 ha ben chiaro quando avviare la produzione del sequel. In occasione dei Golden Globe 2025, Matt Reeves ha condiviso alcuni aggiornamenti in merito al ritorno di Robert Pattinson nel ruolo dell’Uomo-Pipistrello: “Posso dirvi che gireremo quest’anno e che ne siamo entusiasti”, ha riassunto il tutto.

Non ha precisato, infatti, quando inizieranno le riprese preferendo un approccio più vago. Inoltre non ha condiviso dettagli relativi alla trama, ma ha specificato di più sull’approccio che adotterà: “Quello che mi entusiasma è che sento che stiamo facendo qualcosa che continua assolutamente da dove è nata la storia, ma è qualcosa che spero sorprenderà davvero le persone”. In più, nel corso dell’intervista, il regista ha fatto riferimento al coinvolgimento di “nuove persone”, suggerendo quindi delle novità nel cast. In principio The Batman 2 avrebbe dovuto avviare la produzione ad inizio 2025, ma non è stato così. In una precedente intervista, il regista aveva spiegato il motivo dietro al ritardo: “Stiamo ancora finendo la sceneggiatura e ci sono state così tante cose in ballo. Il prossimo anno si tratterà di entrare in produzione e far partire il film”. Un dettaglio confermato anche da James Gunn a capo dei DC Studios. Robert Pattinson, dal suo canto, quest’anno è anche impegnato con la produzione di The Odyssey, nuovo film di Christopher Nolan le cui riprese inizieranno tra non molto.