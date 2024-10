The Apprentice - Alle origini di Trump: Sebastian Stan racconta come è diventato il giovane Donald Trump

News Cinema

Ambientato nella New York tra gli anni 70 e 80, The Apprentice racconta come Donald Trump è diventato un ambizioso imprenditore. Ad interpretarlo c'è l'attore Sebastian Stan ed è lui stesso, in una intervista, a spiegare il film in arrivo al cinema il 17 ottobre con BIM Distribuzione.

Il candidato repubblicano alle presidenziali USA, ormai quasi agli sgoccioli, è il noto e controverso ex presidente Donald Trump. Potreste ormai essere ben consapevoli dei lati più evidenti della sua personalità, del tipo di politica che vorrebbe portare avanti, di cosa pensi della sua avversaria Kamale Harris e cosa ritenga sia giusto fare per il suo paese. Ciò che invece potreste non sapere, è come sia arrivato a diventare uno dei più ricchi uomini d'America. Il film The Apprentice: Alle origini di Trump è un film biografico, presentato in anteprima mondiale allo scorso Festival di Cannes e in uscita nei cinema italiani il 17 ottobre con BIM Distribuzione, che ripercorre l'ascesa dell'imprenditore negli anni 70 e 80.

Diretto dal regista di origine iraniana Ali Abbasi, noto per aver realizzato Border – Creature di confine (2018) e alcuni episodi della serie tv post apocalittica The Last of Us, il film offre a Sebastian Stan la possibilità di allargare il proprio range interpretativo. Meglio noto come il Winter Soldier del Marvel Cinematic Universe, l'attore racconta nell'intervista qui sotto come ha appocciato il lavoro sul set, quanto è stato diverso dovendo interpretare una persona realmente esistente e cosa lo abbia aiutato nella trasformarsi in un giovane Donald Trump.



