The Amityville Harvest: il trailer del nuovo film della serie horror sulla casa stregata

In uscita in home video e in digitale alla fine del prossimo mese di ottobre, The Amityville Harvest è il 22esimo film della serie iniziata nel 1979 con Amityville Horror e ispirata da eventi realmente accaduti.

Debutterà negli USA il 20 ottobre, in home video e in digitale, The Amityville Harvest, nuovo capitolo (il 22esimo) della serie horror che ha avuo origine nel 1979 con Amityville Horror, a sua volta ispirato a dei libri che prendevano le mosse da sanguinosi e misteriosi eventi accaduti in una casa coloniale a tre piani al 112 Ocean Avenue della cittadina di Amityville, situata sulla costa sud di Long Island.

Scritto e diretto da Thomas J. Churchill, e interpretato da Sadie Katz, Paul Logan e Julie Anne Prescott, The Amityville Harvest racconta di Christina, una documentarista che con la sua troupe sta lavorando all'interno di una vecchia casa per via del ruolo che ha avuto in passato nel contrabbando di alcolici, e di Victor, un inquietante padrone di casa che nessuno sembra essere in grado di riprendere, né in audio né in video. Tra incubi angoscianti e visioni spaventose, i membri della troupe sembrano cedere uno dopo l'altro di fronte agli oscuri poteri e al potere ipnotico di Victor: riuscità Christina a resistere, per salvare sé stessa e sua sorella?

Per scoprirlo dovremo aspettare di vedere The Amityville Harvest, di cui nel frattempo vi presentiamo il primo trailer ufficiale.

The Amityville Harvest: il trailer del film