The Amazing Spider-Man 3? Andrew Garfield ora è imbarazzato

Dopo Spider-Man No Way Home, aumentano le richieste dei fan di rivedere in azione Andrew Garfield in un eventuale The Amazing Spider-Man 3, ma lui adesso ha un buffo timore...

L'entusiasmo incontrollabile dei fan per la reunion di Spider-Man No Way Home, che ha visto agire insieme Tom Holland, Andrew Garfield e Tobey Maguire, spinge da mesi a richiedere quell'Amazing Spider-Man 3 mai realizzato proprio con Andrew Garfield, fresco di Golden Globe e nomination all'Oscar per tick, tick... Boom! su Netflix. Garfield è tornato a parlarne proprio sul red carpet degli Oscar... e realizza di essere adesso un po' nei guai!



Spider-Man: No Way Home: Contenuto extra della versione digital - HD

Andrew Garfield: The Amazing Spider-Man 3? Ora nessuno mi crederebbe

Non c'è ufficialmente un progetto The Amazing Spider-Man 3 all'orizzonte. Andrew Garfield, che ha interpretato Peter Parker in The Amazing Spider-Man, The Amazing Spider-Man 2: Il potere di Electro e a (relativa) sorpresa in Spider-Man No Way Home, si è dichiarato disponibile a pensarci, ma non c'è nulla di concreto nell'aria presso la Sony. Oppure sì? In effetti, Garfield in particolare è consapevole di non essere più una fonte affidabile sulla questione, dopo i forzati e finti dinieghi che ha espresso per mesi, sulla sua partecipazione a No Way Home. Sul red carpet degli Oscar ha scherzato con The Hollywood Reporter:

Non ho nessun aggiornamento da fare. Tanto nessuno crederà mai più a quello che dico! Non ci sono piani in merito, è la verità. Tutti comunque mi daranno del bugiardo per il resto della mia vita. Sono come quello che ha gridato "al lupo al lupo!"

Tecnicamente Andrew non ha gridato "Al lupo, al lupo!" per No Way Home, anzi ha fatto il contrario, però il risultato potrebbe in effetti essere identico. Certamente, in un contesto in cui i Multiversi stanno prendendo piede (non soltanto in casa Marvel, ma anche DC), dove tutti possono interpretare tutti senza screditare i colleghi, in un'ottica di interpretazioni diverse dello stesso personaggio, un Amazing Spider-Man 3 non sembra più così assurdo. Men che mai lo sembra con No Way Home che ha raggiunto il 1.888.000.000 di dollari d'incasso mondiale! Leggi anche Spider-Man No Way Home, Andrew Garfield e le bugie a Emma Stone