Spider-Man No Way Home, Andrew Garfield e le bugie a Emma Stone

Pensavate che Andrew Garfield avesse mentito solo ai fan su Spider-Man No Way Home? Emma Stone in persona aveva cercato di saperne di più... ed è stata altrettanto presa in giro!

Quando avete visto apparire "a sorpresa" Andrew Garfield in Spider-Man No Way Home, dopo che l'interessato l'aveva negato per mesi, avete pensato che l'attore vi avesse fregato proprio per bene? La vostra reazione non è molto distante da quella avuta da una presenza VIP nel mondo di Peter Parker al cinema, cioè Emma Stone, almeno stando a quello che Garfield stesso ha raccontato al podcast Happy Sad Confused... Leggi anche Andrew Garfield: "Bello mentire su Spider-Man No Way Home"

Emma Stone non sapeva di Andrew Garfield in Spider-Man No Way Home

Pensereste che un personaggio "vip" come Emma Stone, che in The Amazing Spider-Man e The Amazing Spider-Man 2: Il potere di Electro interpretò Gwen Stacy, dovesse sapere per forza della partecipazione di Andrew Garfield a Spider-Man No Way Home. Invece no. Nonostante l'estremo sacrificio del suo personaggio, nonostante l'importanza di quel sacrificio, Garfield è stato ligio al dovere verso i Marvel Studios e la Sony. Non ha spifferato alcunché nemmeno alla sua partner sullo schermo. Andrew spiega com'è andata...

Emma continuava a mandarmi messaggi tipo "Ma sei in questo nuovo film di Spider-Man?" E io: "Non so di cosa stai parlando". E lei: "Ma piantala e dimmelo!" E io: "Davvero, non lo so, giuro!" Con lei sono andato avanti così, troppo da ridere! Poi ha visto il film e mi ha fatto: "Sei un bastardo".