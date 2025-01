The Alto Knights, è arrivato il trailer italiano ufficiale del film con Robert De Niro al quadrato

News Cinema

Il grande attore americano interpreta un doppio ruolo in questo gangster movie di Barry Levinson che vedremo al cinema dal prossimo 20 marzo. Ecco il trailer italiano e il teaser poster di The Alto Knights.

Vi presentiamo il trailer italiano ufficiale di The Alto Knights – I due volti del crimine, il gangster movie che vedeprotagonista un attore leggendario come Robert De Niro in un memorabile doppio ruolo.

Diretto da Barry Levinson, il regista di film come Good Morning, Vietman, Rain Man, Bugsy, Sleepers e tanti altri ancora, The Alto Nights racconta le vicende di due dei più noti boss della criminalità organizzata di New York, Frank Costello e Vito Genovese, entrambi interpretati da De Nito. Un tempo migliori amici, i due vengono messi in rotta di collisione da piccole gelosie e una serie di tradimenti: sarà l'inizio di una lotta feroce per il controllo delle strade della città che cambierà per sempre la mafia (e l'America).

Qui di seguito il trailer italiano e il teaser poster di The Alto Knights – I due volti del crimine, che arriverà nelle sale italiane il 20 marzo 2025 distribuito da Warner Bros. Pictures.



The Alto Knights - I Due Volti del Crimine: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film con Robert De Niro - HD



“The Alto Knights – I due volti del crimine” è scritto dal candidato all'Oscar® Nicholas Pileggi (”Quei bravi ragazzi”). Il film è prodotto dal premio Oscar® Irwin Winkler (”Rocky”, ‘Quei bravi ragazzi’), Barry Levinson, Jason Sosnoff, Charles Winkler e David Winkler, con Mike Drake in veste di produttore esecutivo.

Fanno parte del cast, al fianco di Robert De Niro, Debra Messing (“Will & Grace”), Cosmo Jarvis (“Shōgun”), Kathrine Narducci (“The Irishman”), Michael Rispoli (“Billions”), Michael Adler (“Peppermint – L’Angelo della Vendetta”), Ed Amatrudo (“Till: Il coraggio di una madre”, “Nashville”), Joe Bacino (“Kick-Ass”), Anthony J. Gallo (“The Irishman”), Wallace Langham (“Le Mans ’66 - La grande sfida”), Louis Mustillo (“Cooper's Bar”, “Mike & Molly”), Frank Piccirillo, Matt Servitto (“Billions”) e Robert Uricola (“Toro scatenato”).

Ad affiancare Levinson (“Rain Man – L’uomo della pioggia”, “Dopesick – Dichiarazione di dipendenza”) dietro la macchina da presa, il direttore della fotografia candidato all'Oscar® Dante Spinotti (“Insider – Dietro la verità”, “L.A. Confidential”), lo scenografo Neil Spisak (i film di “Spider-Man”, “Dopesick – Dichiarazione di dipendenza”), il montatore candidato all'Oscar® Douglas Crise (“Babel”, “Dopesick – Dichiarazione di dipendenza”), il costumista candidato all'Oscar® Jeffrey Kurland (“Pallottole su Broadway”, “Tenet”), la pluripremiata responsabile casting Ellen Chenoweth (“Past Lives”) e il compositore David Fleming (“Elegia americana”, “Mr. & Mrs. Smith”).