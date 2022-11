The Almond and the Seahorse: Rebel Wislon e Charlotte Gainsbourg fra vecchi ricordi e baci proibiti nel trailer del film

News Cinema

Charlotte Gainsbourg e Rebel Wilson sono accomunate da un trauma cranico e problemi di coppia nel drammatico The Almond and the Seahorse, di cui è appena stato diffuso il trailer.

Fa uno strano effetto vedere Rebel Wilson in un film non soltanto drammatico ma indipendente. Eppure, chi conosce la biografia dell'attrice dai biondi capelli che tanto ci ha fatto ridere, sa che, prima di fare cinema, si dedicava al teatro interpretando personaggi delle opere di Shakespeare o di Marlowe e che sognava di diventare la nuova Judi Dench. Ecco perché ha accettato immediatamente il ruolo di una delle due protagoniste di The Almond and the Seahorse, che dal 16 dicembre approderà nelle sale USA e sarà disponibile anche in streaming.

The Almond and the Seahorse: la trama del film

In The Almond and the Seahorse Rebel Wilson divide la scena con Charlotte Gainsbourg. A rendere simili i loro due personaggi è un trauma cranico che, giorno dopo giorno, le ha allontanate dalle rispettive dolci metà. La Wilson fa la parte di Sarah, un'archeologa innamorata del marito, Joe. La Gainsbourg, invece, è un architetto e ha una compagna di nome Gwen. La comune sorte le trasforma in alleate e, come si vede dalla foto dell'articolo, in qualcosa di più. La regia del film è di Celyn Jones, sceneggiatrice e attrice alla sua prima prova dietro alla macchina da presa. La fotografia, invece, è di Tom Stern, che collabora con Clint Eastwood fin dai tempi di Debito di Sangue.

The Almond and the Seahorse: il trailer

Di The Almond and the Seahorse, che è tratto dall'omonima pièce teatrale di Kaite O'Reilly, è appena arrivato il trailer. Eccolo qui: