The Abyss di James Cameron in 4K è in arrivo, presentato il restauro

James Cameron ha presentato a Los Angeles una versione restaurata e rimasterizzata del suo The Abyss del 1989, in un potente 4K che prenderà presto la strada dell'Ultra HD.

Tra i film più evocativi di James Cameron, The Abyss è stato dimenticato da pochi che l'hanno visto, anche per alcuni pionieristici effetti visivi digitali affascinanti per l'epoca (e ancora adesso). Il regista ha da poco presentato a Los Angeles, in una sala gremita, la versione restaurata e rimasterizzata in 4K del suo film d'avventura e fantascienza oceanica. E ha aggiunto che l'inevitabile versione fisica casalinga è dietro l'angolo...





The Abyss è considerato uno dei risultati più alti di James Cameron, uno di quei casi in cui il cinema d'autore incontra il blockbuster: uscito nel 1989, raccontava dell'incontro tra il sottomarino USS Montana e un oggetto non identificato nelle profondità dell'oceano. Veniva incaricata di ritrovare il sommergibile scomparso una squadra di trivellatori petroliferi sottomarini: non si aspettavano però di entrare in contatto con quella che era un'enigmatica forma di vita aliena mutaforma. Il cast comprendeva Ed Harris, Mary Elizabeth Mastrantonio e Michael Biehn. Costato sui 47 milioni di dollari, il film ne incassò all'incirca 90 in tutto il mondo, non rivelandosi di certo un successo clamoroso nella carriera di Cameron, che subito dopo rialzò la sua reputazione presso gli studios col boom di Terminator 2 (1991). Ciò non toglie che, foss'anche solo per l'essere d'acqua realizzato con il morphing in modo del tutto sperimentale dall'Industrial Light & Magic, The Abyss rimane un'amata e affascinante pietra miliare.

Dopo la proiezione della nuova versione in 4K del film, Cameron ha annunciato l'arrivo di questa remaster in Ultra HD 4K e Blu-ray casalinghi, aggiungendo: "Ho completato il transfer, la masterizzazione è fatta, penso che uscirà abbastanza presto, tipo tra un paio di mesi. A questo punto non dipende più da me. C'è un sacco di materiale aggiuntivo che ci stanno ficcando dentro, e sarà disponibile allo stesso momento in streaming. Ma il vecchio transfer in HD non l'ho guardato proprio, volevo farlo venire proprio bene."