The 4:30 movie, il trailer del film sugli anni Ottanta, girato da Kevin Smith nel vero cinema della sua adolescenza

È semiautobiografica la commedia The 4:30 Movie, il nuovo film di Kevin Smith, che racconta il sogno d'amore di un sedicenne nel 1986: portare al cinema la ragazza dei suoi sogni. Ecco il trailer in lingua originale.

Ricordate gli anni Ottanta, quando per invitare una ragazza al cinema bisognava chiamarla per telefono a casa sua? Kevin Smith quel periodo se lo ricorda bene e lo racconta in The 4:30 Movie, di cui vi presentiamo il trailer in lingua originale. Ambientato nel 1986, è un lavoro dal sapore fortemente autobiografico, perché la sala del New Jersey, centro delle vicende adolescenziali raccontate, fa parte della vita di Smith. Di cosa si parla in questo... "film delle quattro e mezza"?





Kevin Smith ricorda gli anni Ottanta e le sale di paese in The 4:30 Movie

The 4:30 Movie, in uscita negli USA a settembre, racconta del sedicenne Brian (Austin Zajur), che nella primavera del 1986 decide di fare la sua mossa definitiva con la coetanea Melody (Siena Agudong), la ragazza dei suoi sogni. La porterà al cinema a vedere un film vietato ai minori, anche se le cose non andranno proprio nel verso giusto, per colpa di due suoi amici e del proprietario isterico della sala (Ken Jeong).

Sedicesimo lungometraggio di Kevin Smith, che sta contemporaneamente lavorando su Clerks 4 e un terzo film con Jay & Silent Bob, The 4:30 Movie viene descritto così su Instagram dal suo autore: "È un inno personale al cinema dei romanzi di formazione di John Hughes che sono cresciuto guardando, girato nello stesso cinema dove li vedevo da ragazzino!" Sì, perché il dettaglio commovente dell'operazione è che la sala epicentro delle vicende di The 4:30 Movie è lo Smodcastle Cinemas ad Atlantic Highlands nel New Jersey, il vero cinema che Smith ha frequentato da ragazzino, quando si chiamava ancora Atlantic Moviehouse. Nel 2022 Kevin lo ha comprato per salvarlo dalla demolizione, alla quale era destinato non essendo tecnicamente attrezzato come i multiplex che ormai dominano le abitudini del pubblico americano. C'è quindi letteralmente una parte della vita di Smith in questa commedia The 4:30 Movie, che vede la partecipazione amichevole di compagni di strada immancabili come Rosario Dawson, Jason Mewes e Justin Long.