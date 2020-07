Thanos vs Braccio di Ferro? Ecco chi vincerebbe [video]

News Cinema

Animazione stop-motion e istinto da filmmaker sono le qualità di un certo D.M. Galloway che realizza mini video con le action figures dei personaggi dei fumetti e dei film. Thanos contro Braccio di Ferro? Check. Vediamo chi vincerebbe secondo lui...

Thanos contro Braccio di Ferro? Oppure contro Babbo Natale? Perché non contro Stan Lee? Ma se preferite ci sono i Ghostbusters, Doctor Strange, Hulk, Spider-Man, Wolverine, Joker, i Trasformers o Marty McFly che sale a bordo della DeLorean per il suo Ritorno al futuro, ultimo video creato per il 35° anniversario del film con Michael J. Fox. Sono tutti mini video in cui l'animatore D.M. Galloway di Brooklyn mette a frutto le sue specialità, l'animazione in stop-motion e l'istinto da filmmaker che aggiunge una certa vivacità di ritmo, inquadrature e cambi di fuoco. Sui vari canali social i suoi account rispondono al nome di DGDX Animation. Galloway usa rigorosamente action figures disponibili in vendita nei negozi, sia della grande distribuzione sia quelli per collezionisti. Le varie action figure di Spider-Man, per esempio, di trovano facilmente a 30 euro, mentre Marty McFly ha un valore che supera i 400 €. Qui sotto la lotta tra Braccio di Ferro (con la giusta dose di spinaci) e Thanos (uscito direttamente da Avengers: Endgame), mentre più in basso l'omaggio per Ritorno al futuro.







Fonte Video: account Instagram di dgdxofficial