Testa o Croce? video intervista al registi Rigo de Righi e Zoppis e alla protagonista Nadia Tereszkiewicz
Testa o Croce?
Anno: 2025
4,0
Testa o Croce?
Nadia Tereszkiewicz
Nadia Tereszkiewicz
Matteo Zoppis
Matteo Zoppis
Alessio Rigo de Righi
Alessio Rigo de Righi
News Cinema

Testa o Croce? video intervista al registi Rigo de Righi e Zoppis e alla protagonista Nadia Tereszkiewicz

Mauro Donzelli

Western duro e puro che omaggio il percorso storico del genere, presentato con successo a Cannes. Abbiamo incontrato in questa video intervista i registi di Testa o Croce?, Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis e la protagonista Nadia Tereszkiewicz.

Testa o Croce? video intervista al registi Rigo de Righi e Zoppis e alla protagonista Nadia Tereszkiewicz

Inizio del Novecento, a Roma arriva un'icona del mito della frontiera come Buffalo Bill (John C. Reilly) per presentare il suo Wild West Show. Punto di partenza per il western appassionato e pieno di storia del genere diretto da Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis, lanciati dal Festival di Cannes e da Re Granchio, che sono tornati il maggio scorso sulla Croisette, con un'accoglienza fatta di applausi non scontati, nella sezione Un Certain Regard.

Testa o Croce? presenta colpi di fucile, cowboy in qualche caso a dir poco tonti, e butteri italiani, con protagonista inconsueta una donna, Rosa, giovane moglie del signorotto locale alle prese, e in fuga, con il bel Santino, interpretato da Alessandro Borghi. Per chi sogna l'America o ama il genere, ed è capace di godersi una ballata western a tutto tondo.

Dopo la presentazione a Cannes e Locarno, Testa o Croce? arriva in sala dal 2 ottobre per 01 Distrubution. Ne abbiamo parlato in questa video intervista con la brava protagonista, la Nadia Tereszkiewicz di Les Amandiers - Forever Young e Mon Crime di Ozon, e i due registi, Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis.

