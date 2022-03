Tensione sulle rotaie: cinque thriller in streaming ambientati interamente (o quasi) su un treno

News Cinema

Trasposizioni di classici e film in streaming contemporanei: ecco i migliori titoli di genere che si svolgono dentro vagoni in corsa.

Molto grande cinema hollywoodiano e non solo ha ambientato momenti da antologia su un treno: vengono in mente subito sequenze memorabili contenute in thriller quali L’altro uomo - Delitto per delitto (1951) di Alfred Hitchcock, L’amico americano (1977) di Wim Wenders oppure la pirotecnica scena finale di Mission: Impossible (1996) di Brian De Palma. Quanti film sono però stati ambientati interamente (o quasi) su un treno? I cinque film in streaming qui sono rappresentano a nostro avviso la migliore risposta possibile a tale domanda. Buona lettura.

Cinque film in streaming ambientati su un treno

Assassinio sull’Orient Express

A 30 secondi dalla fine

Snowpiercer

Assassinio sull’Orient Express

L’uomo sul treno - The Commuter

Assassinio sull’Orient Express (1974)

Non potevamo che partire dal classico anni ‘70 diretto da Sidney Lumet e con un cast a dir poco stratosferico: Albert Finney nel ruolo di Hercule Poirot, Ingrid Bergman (al suo terzo Oscar), Sean Connery, Lauren Bacall, Anthony Perkins, John Gielgud, Wendy Hiller, Vanessa Redgrave e molti altri. Un adattamento da Agatha Christie sfarzoso e insieme sobrio, molto contenuto. Assassinio sull’Orient Express vanta interpretazioni perfette per una messa in scena che rende al meglio trama e ambientazione unica. Uno dei migliori film di un autore a tutto tondo. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes.

A 30 secondi dalla fine (1985)

Il thriller d’azione diretto da Andrej Konchalovskij ci regala un trio di protagonisti in forma smagliante, impegnati in un tour de force fisico e psicologico che tiene lo spettatore incollato alla poltrona. A 30 secondi dalla fine risulta un film d’altri tempi, un mastodonte che corre a velocità impazzita grazie a una messa in scena poderosa, nerboruta. Nomination all’Oscar per il grande Jon Voight, per Eric Roberts come non protagonista. Ma non bisogna dimenticare anche la notevole Rebecca DeMornay. Bel cinema di genere, da amare tutto d’un fiato. Fuga come metafora. Disponibile su Amazon Prime Video.

Snowpiercer (2013)

Snowpiercer: Il trailer italiano ufficiale del film - HD

L’adattamento del fumetto di culto diretto dal (futuro) premio Oscar Bong Joon Ho si rivela fin da subito un film di culto. Interpretato tra gli altri da Chris Evans e una istrionica Tilda Swinton, Snowpiercer diventa fin dalle primissime scene metafora scoperta ma ugualmente divertente della lotta di classe, delle divisioni politiche e sociali che dilaniano la nostra società. Momenti di grande cinema alternati ad alcune ovvietà per un film altalenante ma gustoso da assaporare, per palati forti e occhi non preconcetti. Spettacolo assicurato, con un cuore sincero, forse addirittura troppo ingenuo…Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.

Assassinio sull’Orient Express (2017)

Assassinio sull'Orient Express: Il nuovo trailer italiano del film - HD

La versione aggiornata del classico della Christie ci regala un Kenneth Branagh in gran forma, che interpreta il testo attraverso una confezione mainstream (magari anche troppo) e un discorso sulla psicologia del personaggio che diventa di gran lunga la cosa maggiormente interessante del progetto. Assassinio sull’Orient Express è un discorso molto preciso e doloroso sull’ossessione, sull’impossibilità di vivere altre vite oltre quella il cui ruolo ti ha costretto dentro. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, Disney +.

L’uomo sul treno - The Commuter (2018)

L'Uomo sul Treno - The Commuter: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD

Chiudiamo col più hitchcockiano dei film della coppia composta da Liam Neeson e dal regista spagnolo Jaume Collet-Serra. Un thriller con discreta azione e una notevole dose di tensione cinefila, a cui partecipano anche Vera Farmiga e Patrick Wilson. L’uomo sul treno - The Commuter è un divertimento intelligente che possiede una prima parte molto efficace, spedita nel ritmo e intrigante nella trama. Tensione assicurata per un prodotto di genere “medio” orchestrato con maestria artigiana. Da vedere per una serata all’insegna del brivido di classe. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.