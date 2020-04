Tenet di Christopher Nolan, la candida ammissione di Michael Caine

News Cinema

Presente come sempre nel cast di un film di Christopher Nolan, Michael Caine rivela in un'intervista con quale spirito ha partecipato.

Tenet di Christopher Nolan era previsto nelle sale americane a luglio: non sappiamo se slitterà (o meglio quando slitterà), ma l'attesa non si farà meno febbrile, anche perché Michael Caine ha appena contribuito ad alimentare il mistero sul film con Robert Pattinson e John David Washington. Intervistato dal sito The Hindu, sir Michael Caine ha detto quanto segue sul suo personaggio e sulla trama. Praticamente nulla. Nello specifico:

Christopher vuole mantenere una tale segretezza che non mi ha fatto avere il copione. Tutto quello che avevo era il lavoro di un giorno, mi ha dato solo le mie pagine. Ho fatto la mia parte e ho girato solo con John David. Poi non ne ho saputo più nulla.