Tenebra: trailer e trama del thriller psicologico in arrivo nei cinema

News Cinema

Dal 30 giugno arriva nei cinema questo film ambientato in Puglia che vede protagoniste Elisa Del Genio e Tonia De Micco diretto da Anto.

Non al plurale, come nel Tenebre diretto nel 1982 da Dario Argento che tra pochi giorni verrà proiettato in versione restaurata al Cinema Ritrovato di Bologna, ma al singolare: Tenebra. È questo il titolo del thriller psicologico ambientato in Puglia e prodotto da Tnm Produzioni e Flat Parioli che sarà dal 30 giugno nelle sale del circuito “The Space”, con un'anteprima il 29 giugno al cinema The Space a Napoli (Viale Giochi del Mediterraneo) alle ore 21 alla presenza del regista Anto e del cast, che è formato da Elisa Del Genio, Tonia De Micco, Mirko Frezza, Nicolas Magrini e Christian La Bianca.

Ambientato all’interno di Villa Romano nei sobborghi di Lecce, il film pone l’attenzione sul tema dell’adolescenza.

Protagonista della storia è Marta, interpretata da Elisa Del Genio, che debutta sul grande schermo dopo aver interpretato il personaggio di Lenù alla serie “L’Amica Geniale”, che vuole porre fine alla sua vita segnata dalle violenze di un patrigno. Allo stesso tempo anche Giulia, che si trova chiusa nel portabagagli con la figlia, è stata vittima del padre durante l’infanzia.





Giulia (Tonia De Micco) e la sua figlioletta di quattro anni, sono state rinchiuse nel cofano di un'auto da un crudele individuo, in attesa di essere assassinate. La loro unica speranza di salvezza è riposta in Marta (Elisa Del Genio), una ragazzina che proprio quello stesso giorno ha deciso di togliersi la vita.