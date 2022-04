Teatroteka: La nuova drammaturgia polacca dal sipario al grande schermo al Farnese di Roma

News Cinema

Dal 28 al 30 aprile si svolge al cinema Farnese di Roma un'interessante contaminazione tra teatro e cinema per la prima volta in Italia con Teatroteka.

In questo periodo di riapertura totale e in totale sicurezza di cinema e teatri, ci fa piacere segnalare la rassegna Teatroteka, che mette in connessione due arti spesso per loro natura collega. Si svolgerà per la prima volta in Italia al cinema Farnese di Roma, dal 28 al 30 aprile, questa manifestazione "dal sipario al grande schermo", che porta al cinema una serie di spettacoli nati dal dialogo tra cinema e teatro, costruiti attraverso un’abile sinergia di entrambi i linguaggi.

Cos'è Teatroteka

Teatroteka è la rassegna che trasforma la migliore drammaturgia polacca in pellicole cinematografiche grazie alle moderne tecnologie. Attiva in patria da 9 anni, arriva ora per la prima volta in Italia, presentata al Cinema Farnese di Roma dal 28 al 30 aprile. Tre giorni a ingresso gratuito (prenotazione obbligatoria su www.bookeo.com/farneselive) dedicati a una selezione di undici proiezioni; incontri e dibattiti con gli autori e i registi. Ideata e realizzata dagli Studi Cinematografici WFDiF di Varsavia, i più antichi e leggendari studi cinematografici in Polonia, la manifestazione è organizzata in collaborazione con l’Istituto Polacco di Roma, RUFA, Dipartimento SEAI – Sapienza Università di Roma e Cinema Farnese; e finanziata dal Ministero della Cultura e del Patrimonio Nazionale polacco. Una vetrina per una nuova generazione di autori che hanno saputo creare e affermare un proprio stile, arricchendo il teatro di oggi con una visione attuale e moderna della realtà. Una rassegna innovativa, sia come linguaggio artistico che nella ricerca dei temi, che analizza il presente con uno sguardo rivolto al passato, cercando la libertà da ogni tipo di prigione, quelle personali o imposte da altri.

Ecco allora una riflessione sulla memoria collettiva e personale negli spettacoli La Valigia, pluripremiato in patria, tra i più originali racconti dell’Olocausto; e La visita, che affronta il ritorno alle proprie origini e il faccia a faccia con i ricordi del passato. La ricerca di libertà è declinata tra i più autentici e selvaggi elementi naturali di Vostra Altezza, ispirato a una delle imprese più drammatiche di Wanda Rutkiewicz, tra le più celebri alpiniste e prima donna al mondo a raggiungere la vetta del K2. Si insegue in Portami Via, una commedia lirica e bizzarra in cui il protagonista rapisce la collega di lavoro per portarla via dal rozzo marito. Teatroteka punta i riflettori anche sulle prigioni reali e mediatiche di Alice nel mondo degli orrori. Non manca di approfondire i temi più attuali del presente con La casetta storta, che affronta la relazione madre-figlia; e L’uomo che sedeva di spalle, ovvero l’alienazione causata dalla realtà virtuale e le sue motivazioni.

Teatroteka taglia il nastro di partenza giovedì 28 aprile alle ore 19 con La valigia, di Małgorzata Sikorska-Miszczuk, a cui segue l’incontro con il regista Wawrzyniec Kostrzewski. Alle 21 arriva sullo schermo Sopra, la storia di un uomo accusato di un delitto che non ha commesso, vincitore in patria del premio Gdynska Nagroda Dramaturgiczna. Per il programma completo delle proiezioni e degli incontri di questa interessantissima rassegna, potete scrivere al seguente indirizzo: segreteria.roma@instytutpolski.pl o andare direttamente sul sito www.cinemafarnese.it.

(foto da L'affaire Rita G.)