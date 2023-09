Taylor Swift: The Eras Tour nelle sale di tutto il mondo, non solo degli USA

News Cinema

A sorpresa, la cantante ha annunciato che il film concerto Taylor Swift: The Eras Tour non sarà solo nelle sale degli USA, ma sarà distribuito nei cinema di tutto il mondo a partire dal 13 ottobre.

C'è una novità per quanto riguarda la distribuzione di Taylor Swift: The Eras Tour. La cantante ha infatti annunciato che la prevista distribuzione nelle sale americane, dal 13 ottobre, non sarà più sola: ebbene sì, è in corso una negoziazione con distributori in ben 100 paesi per una diffusione mondiale del film, possibilmente a cavallo della stessa data. Taylor ha quindi proprio l'intenzione di dominare il mondo...





Taylor Swift The Eras Tour alla conquista nel mondo, non solo degli USA

Taylor Swift, che tra l'altro ha sperimentato il cinema con una partecipazione ad Amsterdam, oltre a occuparsi in prima persona della regia di diversi suoi videoclip, ha scritto un prezioso annuncio su Instagram, rivolto a tutti i suoi fan: Taylor Swift: The Eras Tour, il monumentale film concerto diretto da Sam Wrench, andrà oltre l'uscita in 4.000 sale americane (IMAX inclusi). Ecco le parole precise della cantante:

Il tour non è l'unica cosa che porteremo in giro per il mondo. Sono entusiasta di dirvi che il film concerto The Eras Tour arriverà ora ufficialmente nei cinema DI TUTTO IL MONDO il 13 ottobre!

Ci aspettiamo a questo punto un annuncio esplicito per l'Italia, ma secondo Dark Horizons le negoziazioni con i distributori di ben 100 paesi sono tuttora in corso, ad opera della catena americana AMC Theatres e dei suoi partner, che hanno creduto fortemente nell'operazione. Le proiezioni degli analisti del boxoffice USA parlano di un primo weekend spaventoso per un prodotto di questo tipo, un esito da 100 milioni di dollari in patria, sufficiente a rendere Taylor Swift The Eras Tour il più grande incasso mai registrato per un film concerto, anche prima di attraversare gli oceani.