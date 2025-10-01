Taylor Swift, il nuovo film dopo The Eras Tour promette ancora numeri alti al boxoffice
S'intitola The Official Release Party of a Showgirl il nuovo film musicale di Taylor Swift, che sta per materializzarsi nei cinema USA e sta già facendo discutere gli analisti. Molti ricordano il trionfo di The Eras Tour nel 2023, anche se quelle cifre sembrano inarrivabili.
Annunciato a sorpresa poco prima della data d'uscita nei cinema americani, il nuovo film musicale di Taylor Swift, The Official Release Party of a Showgirl, ha già costretto gli analisti americani del boxoffice a rivedere le stime per il weekend: concepito come promozione del nuovo album "The Life of a Showgirl", disponibile dal 3 ottobre, il lungometraggio arriva dopo il trionfo del film concerto Taylor Swift: The Eras Tour del 2023, record d'incassi. In questo caso non si parla di record, però di certo il resto delle proposte dovra inchinarsi alla regina del pop, a quanto pare. Sarà anche nei cinema italiani.
Taylor Swift, The Official Release Party of a Showgirl sarà primo al boxoffice USA
S'intitola The Official Release Party of a Showgirl il nuovo lungometraggio musicale di Taylor Swift, un'ora e mezza concepita però in modo diverso rispetto alla precedente hit cinematografica Taylor Swift - The Eras Tour: sembra infatti che non si tratti di un vero e proprio film-concerto come nel caso del precedente, bensì di una sorta di documentario con un nuovo video e un dietro le quinte che riguarda l'album in uscita "The Life of a Showgirl". Da qui la decisione di trattarlo diversamente, con una minima promozione (l'annuncio è avvenuto a due settimane dall'uscita), e come un evento breve che sarà nelle sale americane (e anche italiane) solo dal 3 al 5 ottobre. Detto questo, a dispetto dell'unico weekend nei cinema USA, gli analisti del settore già valutano possibile una forbice di incassi che va dai 35 ai 40 milioni di dollari, più che sufficiente a stroncare le possibilità delle altre proposte come l'atteso The Smashing Machine con Dwayne Johnson (forbice 8-15 milioni, noi lo vedremo dal 15 novembre).
Taylor Swift - The Eras Tour, il precedente exploit cinematografico di Swift, incassò qui da noi 1.100.000 euro (fonte Cinetel), mentre nel mondo raccolse 261.260.000 dollari, di cui 180.760.000 nei soli Stati Uniti (dove il primo weekend totalizzò 97 milioni, sconfiggendo il record dei 73 di Justin Bieber: Never Say Never).