News Cinema

Taylor Swift, il nuovo film dopo The Eras Tour promette ancora numeri alti al boxoffice

S'intitola The Official Release Party of a Showgirl il nuovo film musicale di Taylor Swift, che sta per materializzarsi nei cinema USA e sta già facendo discutere gli analisti. Molti ricordano il trionfo di The Eras Tour nel 2023, anche se quelle cifre sembrano inarrivabili.