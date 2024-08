Taxi Monamour, una clip in anteprima esclusiva del film di Ciro De Caro in concorso alle Giornate degli Autori

News Cinema

Possiamo mostrarvi in anteprima una clip di Taxi Monamour, quarto film di Ciro De Caro, cointerpretato e in parte scritto da Rosa Palasciano. Le solitudini di due donne s'incontrano. Al cinema dal 4 settembre.

Sarà al cinema dal 4 settembre Taxi Monamour, quarto lungometraggio di Ciro De Caro, da lui scritto con Rosa Palasciano, che lo interpreta insieme a Yeva Sai: possiamo mostrarvi in esclusiva una clip del film in concorso al Festival di Venezia 2024 nella sezione Giornate degli Autori. Nella sequenza che vi mostriamo le due donne protagoniste accettano un passaggio da due sconosciuti: è la loro occasione d'incontro.



Taxi Monamour: Clip Ufficiale in anteprima esclusiva del Film - HD

Taxi Monamour, la trama e il progetto dietro al film di Ciro De Caro