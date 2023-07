Tartarughe Ninja Caos Mutante, in una clip in italiano le TMNT vanno a fare la spesa

News Cinema

Si può essere epici anche per andare a fare la spesa? In Tartarughe Ninja Caos Mutante, dal 30 agosto al cinema, i nostri quattro protagonisti ci provano. Ma saranno poi davvero pericolosi questi umani?

Il 30 agosto arriva al cinema un reboot animato molto scanzonato delle mitiche Teenange Mutant Ninja Turtles, cioè Tartarughe Ninja: Caos Mutante, del quale possiamo presentarvi una clip tutta in italiano. Questa sequenza, che parte con un gusto molto epico e dark, termina con un registro assai diverso: dopotutto per i nostri quattro eroi anche l'attività più banale deve essere svolta in incognito...



Tartarughe Ninja: Caos Mutante: La Prima Clip Ufficiale in Italiano del Film - HD

Tartarughe Ninja: Caos Mutante, la trama del film di animazione